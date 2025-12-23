Генпрокурор: «Главное, чтобы у нас в обществе была справедливость»

Александр Лукашенко назначил Дмитрия Гору генеральным прокурором, а Константина Бычека – председателем Следственного комитета Беларуси. Указом Президента ему присвоено специальное звание генерал-майор юстиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как проходил отбор кандидатов, читайте здесь.
Дмитрий Гора поделился с журналистами, как будет выполнять поставленные главой государства задачи. В основе постулат: «В Беларуси перед законом все равны».
Дмитрий Гора, генеральный прокурор Беларуси:
Надзор за тем, чтобы закон был равен для всех. Это вопрос справедливости. Это слово глава государства повторил не один раз. Главное, чтобы у нас в обществе была справедливость. Ну, наверное, из этого и исходят другие все поручения.
Исходя из того, что прокуратура – это все-таки орган, который, во-первых, надзирает за исполнением законодательства, во-вторых, координирует правоохранительную деятельность, координирует профилактическую деятельность, глава государства поручил, чтобы прокуратура была настоящим штабом, который именно координирует вот эти направления работы.
Прокуратура должна быть настоящим штабом, и не только в борьбе с коррупцией – Лукашенко.