Генпрокурор: «Главное, чтобы у нас в обществе была справедливость»

Дмитрий Гора поделился с журналистами, как будет выполнять поставленные главой государства задачи. В основе постулат: «В Беларуси перед законом все равны».

Дмитрий Гора, генеральный прокурор Беларуси:

Надзор за тем, чтобы закон был равен для всех. Это вопрос справедливости. Это слово глава государства повторил не один раз. Главное, чтобы у нас в обществе была справедливость. Ну, наверное, из этого и исходят другие все поручения.

Исходя из того, что прокуратура – это все-таки орган, который, во-первых, надзирает за исполнением законодательства, во-вторых, координирует правоохранительную деятельность, координирует профилактическую деятельность, глава государства поручил, чтобы прокуратура была настоящим штабом, который именно координирует вот эти направления работы.