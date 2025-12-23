XII Форум молодых журналистов в Минске! Узнали, как меняется медиасфера и что требуют от журналистов
Информационные угрозы, искусственный интеллект и ответственность слова – главные вызовы для современных медиа. Эти темы 23 декабря обсудили в Минске на XII Форуме молодых журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он собрал более 250 участников со всей страны – от региональных корреспондентов до представителей крупных медиахолдингов.
В эпоху фейков и информационного давления молодым журналистам важно не гнаться за сенсациями и сохранять доверие аудитории. В этой связи отдельно обсудили риски кликбейта и искажения фактов – такие приемы недопустимы для национального медиапространства.
О том, как меняется медиасфера и какие требования сегодня предъявляют к журналистам – в репортаже Влады Родовской.
Начинающие репортеры и акулы пера, региональщики и те, кто трудится в столице. Сегодня Минск выступил большой медиаплощадкой, на которой собрались свыше 250 представителей СМИ. XII Форум молодых журналистов – место, где обозначают векторы развития средств массовой информации. Актуальность таких встреч определена временем. Информационное поле меняется – появляются новые вызовы, влияют технологии.
Злата Ключникова, студентка Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины:
Много желтой прессы, которая под видом блогеров распространяется, фейковыми аккаунтами. Сейчас молодежь очень сильно подвержена этому влиянию, к сожалению. Бывает происходят ситуации критические, когда приходится выезжать и на месте давать информацию, что ребята, это таковым не является! Сейчас это самая главная проблема.
Тема этого года – «За пределами кликбейта». Качественный материал не состоит только из цепляющего заголовка – важно содержание. Именно молодые журналисты сегодня способны формировать современный и востребованный контент. На форуме прозвучали и конкретные предложения по развитию медиасферы. Например, создавать в редакциях молодежные лаборатории для разработки уникального контента, в том числе для социальных сетей, а для тех, чьи материалы будут залетать в топы – будет предусмотрен небольшой гонорарный фонд. Для мотивации.
XII Форум молодых журналистов проходит в Минске.
Ландшафт белорусских медиа сегодня формируется под влиянием разных процессов. Меняется повестка и формы подачи информации. В том числе и из-за искусственного интеллекта. Нейросети нужно и важно использовать в работе СМИ. Тот самый технологический прорыв – это время новых возможностей и их глупо упускать. Но здесь важное «но». ИИ – должен быть соратником журналиста, отнюдь не заменой.
Залесский: ИИ – важнейший инструмент для журналистов, и использовать его нужно максимально ответственно.
Большой медиаразговор завершился на приятной ноте. Наградили победителей Республиканского конкурса «Пресс-код». Отобрать лучших было не просто – было подано около 360 заявок. 14 лучших работ отметили в семи номинациях и двух возрастных группах.
Владислава Супруновская, корреспондент издательского дома «Гомельская правда»:
Я выиграла в номинации «Лучший проект в новых медиа». Этот проект в соцсетях ведется в ТикТок, Инстаграм, Ютуб-шортсах. Проект представляет собой три яркие динамичные новости. За полторы минутки каждый ролик представляет собой сжатую информацию, но одновременно доступную аудитории достаточно сложных новостей. Чтобы это было интересно и доступно смотреть.
Молодые журналисты видят сферу по-новому. И их прогрессивные взгляды на время – конкурентное преимущество и его надо использовать, особенно, сейчас. Каждый день в соцсетях распространяются около полутора миллиардов фейков – это эпоха цифрового шума. Очень важно уметь отличать ложь от реальности.
Честность должна складываться в деталях и сегодня эта задача – ответственность СМИ. Согласно недавним социологическим исследованиям, государственным медиа доверяет более 60 % Беларуси. Высокая оценка, ведь репутация самый дефицитный ресурс современности. Не потерять доверие – задача молодых кадров.