XII Форум молодых журналистов в Минске! Узнали, как меняется медиасфера и что требуют от журналистов

Информационные угрозы, искусственный интеллект и ответственность слова – главные вызовы для современных медиа. Эти темы 23 декабря обсудили в Минске на XII Форуме молодых журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он собрал более 250 участников со всей страны – от региональных корреспондентов до представителей крупных медиахолдингов. В эпоху фейков и информационного давления молодым журналистам важно не гнаться за сенсациями и сохранять доверие аудитории. В этой связи отдельно обсудили риски кликбейта и искажения фактов – такие приемы недопустимы для национального медиапространства. О том, как меняется медиасфера и какие требования сегодня предъявляют к журналистам – в репортаже Влады Родовской.

Начинающие репортеры и акулы пера, региональщики и те, кто трудится в столице. Сегодня Минск выступил большой медиаплощадкой, на которой собрались свыше 250 представителей СМИ. XII Форум молодых журналистов – место, где обозначают векторы развития средств массовой информации. Актуальность таких встреч определена временем. Информационное поле меняется – появляются новые вызовы, влияют технологии.

Злата Ключникова, студентка Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины:

Много желтой прессы, которая под видом блогеров распространяется, фейковыми аккаунтами. Сейчас молодежь очень сильно подвержена этому влиянию, к сожалению. Бывает происходят ситуации критические, когда приходится выезжать и на месте давать информацию, что ребята, это таковым не является! Сейчас это самая главная проблема. Тема этого года – «За пределами кликбейта». Качественный материал не состоит только из цепляющего заголовка – важно содержание. Именно молодые журналисты сегодня способны формировать современный и востребованный контент. На форуме прозвучали и конкретные предложения по развитию медиасферы. Например, создавать в редакциях молодежные лаборатории для разработки уникального контента, в том числе для социальных сетей, а для тех, чьи материалы будут залетать в топы – будет предусмотрен небольшой гонорарный фонд. Для мотивации. XII Форум молодых журналистов проходит в Минске.

Ландшафт белорусских медиа сегодня формируется под влиянием разных процессов. Меняется повестка и формы подачи информации. В том числе и из-за искусственного интеллекта. Нейросети нужно и важно использовать в работе СМИ. Тот самый технологический прорыв – это время новых возможностей и их глупо упускать. Но здесь важное «но». ИИ – должен быть соратником журналиста, отнюдь не заменой. Залесский: ИИ – важнейший инструмент для журналистов, и использовать его нужно максимально ответственно. Большой медиаразговор завершился на приятной ноте. Наградили победителей Республиканского конкурса «Пресс-код». Отобрать лучших было не просто – было подано около 360 заявок. 14 лучших работ отметили в семи номинациях и двух возрастных группах.