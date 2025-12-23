Премьер-министр Беларуси представил коллективу Генеральной прокуратуры нового руководителя

Новые руководители уже приступают к своим обязанностям. Сегодня, 23 декабря, премьер-министр Александр Турчин представил коллективу Генеральной прокуратуры Дмитрия Гору, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:

Я думаю, для присутствующих в этом зале он не нуждается в особых представлениях. Компетентный, грамотный руководитель, настоящий профессионал своего дела. Настоящий патриот. Человек, любящий свою страну.

С этой сферой новый руководитель уже знаком. С декабря 2019-го по март 2021-го Дмитрий Гора занимал должность заместителя генерального прокурора. Борьба с коррупцией, расследование фактов геноцида, защита прав человека – эти основные задачи перед главным надзорным ведомством страны остаются неизменными.