«Я боюсь брать на себя ответственность». Почему женщины отказываются рожать и причём здесь мужчины?

Мама в 45 лет. Благодаря развитию репродуктивных технологий женщина может родить здорового малыша. В чем преимущество поздней беременности, какие неудобства и риски с ней связаны и что нужно знать о материнстве? Обо всем этом поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Елена Панкратова, акушер-гинеколог высшей категории, репродуктолог, заведующая отделением планирования семьи и репродукции частного медицинского центра: Почему молодые люди не рожают? Я вам расскажу как доктор. Потому что мужчины наши в последнее время боятся ответственности. Передо мной сидит пациентка, не планирует даже беременность, а ей уже 30 лет. Я говорю: «Почему?» И спрашиваю ее партнера. «Ну это же такая ответственность». Какая ответственность? Еще 20 лет [назад – прим. ред.] этот вопрос не стоял. Мне не хочется говорить про себя, мне 50 лет, и в моем поколении люди рожали детей в 20-25 лет. То есть у нас, когда мои подруги были в 25 лет не замужем, у них не было детей, мы говорили: «Боже мой, бедная девочка. Как же ты?» Чуть ли не старая дева называли. Когда я пришла в 1995 году работать в больницу, мы писали диагноз: возрастная первородящая в 27 лет. Вдумайтесь в эту цифру. Сейчас с 35 лет я иногда пишу, иногда не пишу в 35 лет, потому что это основная категория моих пациенток: поздний репродуктивный возраст. Мы не обижаем так женщин, не говорим «возрастная первородящая».

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Да ладно. Старородящая – такую фразу слышали, наверное, все в роддоме. До сих пор, наверное, нянечки, акушерочки говорят.

Елена Панкратова:

Нет такого уже сейчас в роддомах. Так вот, у нас мужчины не боялись. Мы рожали детей в институте, в молодом возрасте. Наши мужчины, честь им и хвала, не боялись за нас брать ответственность – ни за себя, ни за свою жену.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Не все мужчины. А сколько сильных, независимых женщин, которые просто сами не боялись, что они не поднимут ребенка и не надеялись на мужчин?

Елена Панкратова:

Это тоже момент, да. Не надеялись на мужчин. Этот ответ мужчин: «Я боюсь брать на себя ответственность». Поверьте, звучит через одного. Я не понимаю, что происходит с мужчинами.

Алена Родовская:

У меня ответ такой: «Боишься брать на себя ответственность – дверь там». А как еще с ними разговаривать? Он никогда не созреет. Она же должна думать головой. Ладно, она будет его любить еще 10 лет, а потом – все, он снова не готов. Она ради чьих-то желаний пожертвовала своим природным правом иметь продолжение рода.