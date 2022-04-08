Меняется место женщины в мире. Почему роды после 40 лет становятся нормой?
Мама в 45 лет. Благодаря развитию репродуктивных технологий женщина может родить здорового малыша. В чем преимущество поздней беременности, какие неудобства и риски с ней связаны и что нужно знать о материнстве? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
С психологической точки зрения, Иван, почему все чаще и чаще женщины решаются рожать после 40? Как они на это идут?
Иван Цыркун, психолог:
Тут можно рассуждать с нескольких точек зрения. Мир меняется, и меняется место женщины в этом мире. Если, допустим, лет 50-40 назад, условно говоря, было принято, что женщина – скорее домохозяйка, мать, жена. И работа ее имеет менее низкий статус, чем у супруга, партнера. То сейчас мы сталкиваемся практически во всех сферах с тем, что женщины могут занимать лидирующие, руководящие позиции.
Алеся Лакина:
Выбирают карьеру?
Иван Цыркун:
Не то, чтобы они прямо выбирают карьеру. Они занимаются тем, что приносит им радость, доход и прочее.
Алеся Лакина:
Почему дети не приносят современным женщинам радость в юном возрасте?
Иван Цыркун:
Почему? Приносят. Мы же не можем отвечать за всех, обобщать. Но тенденция такова, что если перед девушкой в 25 лет стоит выбор – либо она выбывает из крупного бизнеса какого-то на 2-3 года...
Елена Панкратова, акушер-гинеколог высшей категории, репродуктолог, заведующий отделением планирования семьи и репродукции частного медицинского центра:
И будущей карьеры, которая ей светит.
Иван Цыркун:
Вот у нее пошел прорыв. Она понимает – 2-3 года сейчас будут решающими. Вот я 2-3 года поработаю, 30 еще же не поздно, поэтому чуть-чуть отлажу. А там одно за одно завертелось, закрутилось. Уже, может, и партнера нет того, с кем хотелось бы. Может быть, еще что-то. И вот так оно может происходить. Я говорю, что больше женщины стали заниматься карьерой, руководством. Поэтому этот период откладывается, с одной стороны.
С другой стороны, можем рассматривать этот вопрос таким образом, что люди стали гораздо более информированы. Опять-таки было – стало. Раньше многие знания передавались из уст в уста: бабушка – внучке, соседка – соседке. Сейчас океан информации вокруг нас. Та же девушка, женщина изучает вопрос. Смотрит, ученые говорят: «После 35-ти лет – нормально». Они говорят: «Да, там есть риски».
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Как начитаются в интернете, так потом врачи за голову хватаются.
«Шлейф наследственных болезней». Насколько велики риски поздних родов – подробнее здесь.