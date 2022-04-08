Меняется место женщины в мире. Почему роды после 40 лет становятся нормой?

Мама в 45 лет. Благодаря развитию репродуктивных технологий женщина может родить здорового малыша. В чем преимущество поздней беременности, какие неудобства и риски с ней связаны и что нужно знать о материнстве? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

С психологической точки зрения, Иван, почему все чаще и чаще женщины решаются рожать после 40? Как они на это идут?

Иван Цыркун, психолог:

Тут можно рассуждать с нескольких точек зрения. Мир меняется, и меняется место женщины в этом мире. Если, допустим, лет 50-40 назад, условно говоря, было принято, что женщина – скорее домохозяйка, мать, жена. И работа ее имеет менее низкий статус, чем у супруга, партнера. То сейчас мы сталкиваемся практически во всех сферах с тем, что женщины могут занимать лидирующие, руководящие позиции. Алеся Лакина:

Выбирают карьеру? Иван Цыркун:

Не то, чтобы они прямо выбирают карьеру. Они занимаются тем, что приносит им радость, доход и прочее. Алеся Лакина:

Почему дети не приносят современным женщинам радость в юном возрасте? Иван Цыркун:

Почему? Приносят. Мы же не можем отвечать за всех, обобщать. Но тенденция такова, что если перед девушкой в 25 лет стоит выбор – либо она выбывает из крупного бизнеса какого-то на 2-3 года...