«Генетический скрининг эмбрионов». Вот какие процедуры могут помочь женщине родить здорового ребёнка
Мама в 45 лет. Благодаря развитию репродуктивных технологий женщина может родить здорового малыша. В чем преимущество поздней беременности, какие неудобства и риски с ней связаны и что нужно знать о материнстве? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Возможные отклонения у будущих детей. Чем старше роженицы, тем выше риск генетических заболеваний. Что у нас говорят цифры?
Елена Панкратова, акушер-гинеколог высшей категории, репродуктолог, заведующая отделением планирования семьи и репродукции частного медицинского центра:
Во-первых, цифр я вам не приведу. Я не статистик и не работник Минздрава. Я могу только судить по тому, что происходит с моими пациентами. Сегодня у нас очень развита в стране пренатальная диагностика. Что это такое? То есть когда женщина уже беременная, в 12 недель ей обязательно делают генетическое УЗИ. Слышали, наверняка, все про это. Врач-пренатальный диагност исследует полностью ребеночка, который еще только 12 недель имеет. Если он видит какие-то риски, нашей женщине в стране бесплатно предлагается сделать амниоцентез. Это забор околоплодных вод на генетику. И если выявляются генетические аномалии – как правило, это все на УЗИ выявляется, в 99 % случаев можно поставить диагноз на ультразвуке и определенных генетических маркерах, которые сдают наши женщины – тогда эта беременность прерывается.
Мы же как врачи-репродуктологи, делающие ЭКО, на своем этапе делаем генетический скрининг эмбрионов. Всем женщинам возрастным, в некоторых странах начиная с 35 лет, мы – с 40 лет, настоятельно рекомендуем, если женщина делает ЭКО. Не обязательно, что всем так надо сделать, есть определенные показания. Есть генетическое исследование эмбрионов на генетику. И когда выбираем эмбрионы на перенос, мы делаем перенос проверенного генетически эмбриончика.
Алена Родовская:
То есть женщина гарантированно родит здорового ребенка, получается?
Елена Панкратова:
В 99 % случаев. Есть сегодня такое очень популярное исследование в Европе, наконец-то это есть и в нашей стране – НИПТ. Это тоже исследование на генетику эмбриона. Кровь матери сдается, не надо делать амниоцентез. Тоже выявляется на очень многие генетические болезни будущий, нерожденный ребенок.
К сожалению, когда женщина уже беременна, ей приходится прерывать эту беременность, генетически аномальную. То есть это, конечно, очень плохо. Но зато это ее бережет ее от того, чтобы родить генетически нездорового ребенка, потому что это всегда трагедия. Все, что связано с генетикой, к сожалению, не лечится сегодня.
«Я боюсь брать на себя ответственность». Почему женщины отказываются рожать и причем здесь мужчины – подробнее здесь.