«Генетический скрининг эмбрионов». Вот какие процедуры могут помочь женщине родить здорового ребёнка

Мама в 45 лет. Благодаря развитию репродуктивных технологий женщина может родить здорового малыша. В чем преимущество поздней беременности, какие неудобства и риски с ней связаны и что нужно знать о материнстве? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Возможные отклонения у будущих детей. Чем старше роженицы, тем выше риск генетических заболеваний. Что у нас говорят цифры?

Елена Панкратова, акушер-гинеколог высшей категории, репродуктолог, заведующая отделением планирования семьи и репродукции частного медицинского центра:

Во-первых, цифр я вам не приведу. Я не статистик и не работник Минздрава. Я могу только судить по тому, что происходит с моими пациентами. Сегодня у нас очень развита в стране пренатальная диагностика. Что это такое? То есть когда женщина уже беременная, в 12 недель ей обязательно делают генетическое УЗИ. Слышали, наверняка, все про это. Врач-пренатальный диагност исследует полностью ребеночка, который еще только 12 недель имеет. Если он видит какие-то риски, нашей женщине в стране бесплатно предлагается сделать амниоцентез. Это забор околоплодных вод на генетику. И если выявляются генетические аномалии – как правило, это все на УЗИ выявляется, в 99 % случаев можно поставить диагноз на ультразвуке и определенных генетических маркерах, которые сдают наши женщины – тогда эта беременность прерывается. Мы же как врачи-репродуктологи, делающие ЭКО, на своем этапе делаем генетический скрининг эмбрионов. Всем женщинам возрастным, в некоторых странах начиная с 35 лет, мы – с 40 лет, настоятельно рекомендуем, если женщина делает ЭКО. Не обязательно, что всем так надо сделать, есть определенные показания. Есть генетическое исследование эмбрионов на генетику. И когда выбираем эмбрионы на перенос, мы делаем перенос проверенного генетически эмбриончика.