Здоровье людей – это приоритетное направление. Наталья Кочанова посетила «Академфарм»

Новости Беларуси. Белорусы не останутся без лекарств. Об этом заявила спикер Совета Республики Наталья Кочанова во время посещения предприятия «Академфарм», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на небольшой для фармацевтической отрасли срок работы, это предприятие динамично развивается. Сегодня в линейке 42 лекарственных средства и 10 витаминно-минеральных комплексов. Важно, что здесь не только производят медикаменты, но и разрабатывают и внедряют инновационные импортозамещающие препараты и БАДы. Как отметила Наталья Кочанова, такой подход позволит снизить зависимость от иностранных поставок и сохранить доступные для населения цены.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Будем работать на перспективу, и мое посещение сегодня связано именно с этим, потому что есть поручение Президента, чтобы наши люди никакого санкционного давления на себе не почувствовали. А что такое здоровье наших людей? Это приоритетное направление нашей государственной политики. Обеспечение своими лекарственными препаратами – это основополагающее для нас.