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Здоровье людей – это приоритетное направление. Наталья Кочанова посетила «Академфарм»

08 апреля 2022 18:19
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Новости Беларуси. Белорусы не останутся без лекарств. Об этом заявила спикер Совета Республики Наталья Кочанова во время посещения предприятия «Академфарм», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Здоровье людей – это приоритетное направление. Наталья Кочанова посетила «Академфарм»-1

Несмотря на небольшой для фармацевтической отрасли срок работы, это предприятие динамично развивается. Сегодня в линейке 42 лекарственных средства и 10 витаминно-минеральных комплексов. Важно, что здесь не только производят медикаменты, но и разрабатывают и внедряют инновационные импортозамещающие препараты и БАДы. Как отметила Наталья Кочанова, такой подход позволит снизить зависимость от иностранных поставок и сохранить доступные для населения цены.  

Здоровье людей – это приоритетное направление. Наталья Кочанова посетила «Академфарм»-4

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:  
Будем работать на перспективу, и мое посещение сегодня связано именно с этим, потому что есть поручение Президента, чтобы наши люди никакого санкционного давления на себе не почувствовали. А что такое здоровье наших людей? Это приоритетное направление нашей государственной политики. Обеспечение своими лекарственными препаратами – это основополагающее для нас.  

Здоровье людей – это приоритетное направление. Наталья Кочанова посетила «Академфарм»-7

В ближайшее время в аптеки поступит разработанный на предприятии аналог импортных средств для лечения подагры. На лето запланирована реализация отечественного лекарства – альтернативы зарубежным обезболивающим и противовоспалительным нового поколения. Напомним, помимо стабильной работы белорусской фармотрасли, ни один из медицинских контрактов с иностранными партнерами не расторгнут.  

# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Наталья Кочанова # Александр Лукашенко # Фотофакт

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