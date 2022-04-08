Здоровье людей – это приоритетное направление. Наталья Кочанова посетила «Академфарм»

Новости Беларуси. Белорусы не останутся без лекарств. Об этом заявила спикер Совета Республики Наталья Кочанова во время посещения предприятия «Академфарм», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Белорусы не останутся без лекарств. Об этом заявила спикер Совета Республики Наталья Кочанова во время посещения предприятия «Академфарм», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Несмотря на небольшой для фармацевтической отрасли срок работы, это предприятие динамично развивается. Сегодня в линейке 42 лекарственных средства и 10 витаминно-минеральных комплексов. Важно, что здесь не только производят медикаменты, но и разрабатывают и внедряют инновационные импортозамещающие препараты и БАДы. Как отметила Наталья Кочанова, такой подход позволит снизить зависимость от иностранных поставок и сохранить доступные для населения цены.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Будем работать на перспективу, и мое посещение сегодня связано именно с этим, потому что есть поручение Президента, чтобы наши люди никакого санкционного давления на себе не почувствовали. А что такое здоровье наших людей? Это приоритетное направление нашей государственной политики. Обеспечение своими лекарственными препаратами – это основополагающее для нас.
В ближайшее время в аптеки поступит разработанный на предприятии аналог импортных средств для лечения подагры. На лето запланирована реализация отечественного лекарства – альтернативы зарубежным обезболивающим и противовоспалительным нового поколения. Напомним, помимо стабильной работы белорусской фармотрасли, ни один из медицинских контрактов с иностранными партнерами не расторгнут.