«Делает грамотную инвестицию». Можно ли в Беларуси заморозить яйцеклетки и насколько доступна эта процедура?
Мама в 45 лет. Благодаря развитию репродуктивных технологий женщина может родить здорового малыша. В чем преимущество поздней беременности, какие неудобства и риски с ней связаны и что нужно знать о материнстве? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Криобанки, где молодая женщина хранит свою яйцеклетку. И потом в 40-45, когда ей захочется, она будет знать, что у нее там здоровая яйцеклетка, которая поможет родить.
Елена Панкратова, акушер-гинеколог высшей категории, репродуктолог, заведующая отделением планирования семьи и репродукции частного медицинского центра:
Я просто восхищаюсь вашим вопросом. Потому что сегодня каждая европейская женщина, уважающая себя, до 30 лет старается заморозить свои яйцеклетки. В нашей стране это тоже есть. Для того чтобы не применять затем донорские яйцеклетки, когда уже не получается, мы предлагаем работу с донорскими яйцеклетками, создать банк для себя самой. В возрасте до 35 лет мы рекомендуем это делать, потому что все-таки молодые яйцеклетки в этот момент. Если женщина уже старше, тут уже польза/риск – надо смотреть.
Алена Родовская:
Это сложная административная и физиологическая процедура?
Елена Панкратова:
Административно несложная. Это дорогая процедура, скажем так. По сложности для меня как врача, наверное, не очень сложная процедура. Для пациентки достаточно тяжело, потому что нужно ежедневно делать инъекции, под наркозом будет забор яйцеклеток. Это медицинская процедура, которая подразумевает под собой тоже какие-то определенные страхи и риски. Но если мы на чашу весов поставим пользу и риск, то, естественно, польза от того, что она сделает, будет гораздо выше, чем если это не сделает.
Алена Родовская:
Стоит думать тем, кто озадачен своей карьерой. Все получается, и она просто делает грамотную инвестицию.
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