«Делает грамотную инвестицию». Можно ли в Беларуси заморозить яйцеклетки и насколько доступна эта процедура?

Мама в 45 лет. Благодаря развитию репродуктивных технологий женщина может родить здорового малыша. В чем преимущество поздней беременности, какие неудобства и риски с ней связаны и что нужно знать о материнстве? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Криобанки, где молодая женщина хранит свою яйцеклетку. И потом в 40-45, когда ей захочется, она будет знать, что у нее там здоровая яйцеклетка, которая поможет родить.

Елена Панкратова, акушер-гинеколог высшей категории, репродуктолог, заведующая отделением планирования семьи и репродукции частного медицинского центра:

Я просто восхищаюсь вашим вопросом. Потому что сегодня каждая европейская женщина, уважающая себя, до 30 лет старается заморозить свои яйцеклетки. В нашей стране это тоже есть. Для того чтобы не применять затем донорские яйцеклетки, когда уже не получается, мы предлагаем работу с донорскими яйцеклетками, создать банк для себя самой. В возрасте до 35 лет мы рекомендуем это делать, потому что все-таки молодые яйцеклетки в этот момент. Если женщина уже старше, тут уже польза/риск – надо смотреть. Алена Родовская:

Это сложная административная и физиологическая процедура?