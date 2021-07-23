На счету этих людей сотни спасённых жизней. Как работают белорусские пожарные?

Новости Беларуси. Более 800 чрезвычайных ситуаций произошло в Минской области с начала 2021 года, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Все они были вовремя ликвидированы. Благодаря четкой и слаженной работе спасателей удалось избежать серьезных пожаров и катаклизмов.

Чтобы не допустить ЧП и своевременно устранить их последствия, в регионе дежурят 160 аварийно-спасательных подразделений. Они в любую минуту готовы прийти на помощь и бороться за человеческие жизни. 25 июля в стране отмечают День пожарной службы.