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На счету этих людей сотни спасённых жизней. Как работают белорусские пожарные?

23 июля 2021 14:16
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Новости Беларуси. Более 800 чрезвычайных ситуаций произошло в Минской области с начала 2021 года, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Все они были вовремя ликвидированы. Благодаря четкой и слаженной работе спасателей удалось избежать серьезных пожаров и катаклизмов.

Чтобы не допустить ЧП и своевременно устранить их последствия, в регионе дежурят 160 аварийно-спасательных подразделений. Они в любую минуту готовы прийти на помощь и бороться за человеческие жизни. 25 июля в стране отмечают День пожарной службы.

Ольга Власовец познакомилась со смелыми и отважными людьми.

На счету этих людей сотни спасённых жизней. Как работают белорусские пожарные?-1

Выезжайте. Деревня Саковщина, улица Центральная, дом 25. Загорание сарая.
Вас понял, выезжаем.

На счету этих людей сотни спасённых жизней. Как работают белорусские пожарные?-4

Аварийно-спасательный пост в Воложинском районе в деревне Саковщина. Боевое дежурство несут восемь человек. На смене всего два спасателя. Но зона ответственности у них внушительная: десятки близлежащих деревень, река Западная Березина и лес. К тому же рядом Налибокская пуща. Нужно все время быть начеку. А в сезон жатвы еще и помочь с дежурством аграриям.

На счету этих людей сотни спасённых жизней. Как работают белорусские пожарные?-7

Сергей Корсаков, старший пожарный ПАСЧ № 1 Воложина:
Выезжаешь на пожар, не знаешь, что от него ожидать, что будет там. Каждый пожар по-своему, каждый разный. Не только пожар. ДТП – то же самое. Выезжаешь, что там будет – неизвестно. Только по приезду ты все узнаешь и уже по месту ориентируешься.

На счету этих людей сотни спасённых жизней. Как работают белорусские пожарные?-10

На выезд по тревоге всего 120 секунд. Каждое мгновение может стоить человеческой жизни. От профессионализма и опыта водителя расчета зависит многое. А такие посты на местах позволяют сокращать время прибытия на ЧП.

Подробности смотрите в видеоматериале.

# МЧС Беларуси # общество # Сергей Корсаков # Ольга Власовец # Фотофакт

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