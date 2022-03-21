«Взяли сайт – значит пали». Зачем воевать с ресурсами госСМИ Беларуси? Мнение сенатора Лисковича

Новости Беларуси. Война на медийном фронте. Почему фейки бьют осколочным по психике и кто заказывает политбомбы в интернете? Стоит ли блокировать соцсети в нашей стране из-за лживых вбросов? На эти и другие вопросы ответили эксперты ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, СТВ:

У нас достаточно много источников, чтобы создать и направить фейки в общество, у нас очень много денег, у нас очень много задора, плюс ко всему патриотизм какой-то непонятный, еще что-то стоит за спиной у тех же самых украинских неофашистов. При этом есть СТВ, есть ОНТ, есть «Минск-Новости», есть «Советская Беларусь». Они работают. Зачем с ними-то воевать?

Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Когда тот, кто платит за это деньги, он же не просто рассчитывает: «Я заплатил деньги, и получится результат или не получится». Поэтому они заведомо знают, что от этого уже будет результат, от этого массированного информационного вторжения в твою личную жизнь. Но у каждого психика разная. У молодого, у взрослого, у пожилого – у каждого уровень подготовки разный. И тоже это надо учитывать. Кирилл Казаков:

То есть это из разряда революционного: взяли телеграф и почту, взяли сайт – значит пали. Виктор Лискович:

Даже в 2017 году понимали, насколько важны эти коммуникации даже в то время. Поэтому здесь мы оказались уже в ситуации, что нам надо очень быстро давить неправдивый поток информации, но в то же время готовить наших людей, готовить молодежь к той дальнесрочной перспективе. Все равно же на этом все не остановится, информационное противодействие будет давить на людей.