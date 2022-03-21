«Наша наука, техника может сама фейки убирать, да и всё». Спросили белорусов, стоит ли доверять соцсетям и мессенджерам

Новости Беларуси. Война на медийном фронте. Почему фейки бьют осколочным по психике и кто заказывает политбомбы в интернете? Стоит ли блокировать соцсети в нашей стране из-за лживых вбросов? На эти и другие вопросы ответили эксперты ток-шоу «По существу».

Алена Сырова, СТВ:

Давайте узнаем, что читают и смотрят белорусы. Наши коллеги вышли на улицы и пообщались. Стоит ли доверять Telegram-каналам, Instagram, Facebook? Или там все-таки фейки?

Скорее всего, фейки, я думаю. Лично мое мнение. Не считаю, что там говорят чистую правду. Много накладывается разной информации. Где реальность, а где что-то такое – сложно отличить.

Фейки эти бесконечные, я не верю в эти все гадости, которые сыплются на Россию и Беларусь. Это кошмар. Я, например, верю своим новостям.

Я могу посмотреть телевизор, могу почитать газету, могу Telegram, Instagram, что угодно. Просто все впитываю в себя, а потом уже свое мнение.