«За каждым ярким журналистом стоит его аудитория». Как должны вести себя СМИ во время информационной войны?

Новости Беларуси. Война на медийном фронте. Почему фейки бьют осколочным по психике и кто заказывает политбомбы в интернете? Стоит ли блокировать соцсети в нашей стране из-за лживых вбросов? На эти и другие вопросы ответили эксперты ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, СТВ:

Может, нам все-таки пойти на какие-то поступления принципов? Условно говоря, если мы понимаем, что против нас ведут нечестную войну, пишут, не думая, какие-то вещи. Может, нам создать что-то подобное и отвечать таким же оружием?

Андрей Кривошеев, председатель Белорусского союза журналистов:

То есть создавать бот-фермы? Нет, я считаю, что это неправильный путь. За каждым ярким журналистом стоит его аудитория. Нам просто нужна эта коммуникация между яркими журналистами и их аудиторией, чтобы аудитория становилась живой, думающей, рефлексирующей, хотите – массой, средой, в которой живет та или иная новость или аналитика. Кирилл Казаков:

То есть, по сути, чтобы научить человека доверять какой-то информации, нужно сначала заставить его доверять тому или иному журналисту. Андрей Кривошеев:

Нужно создать ядро аудитории. То есть сначала нужен журналист, который попадет в ожидания аудитории, потом вокруг журналиста или редакции формируется ядро, которое и выступает правильным вентилятором, средой, в которой фильтруются новости. Алена Сырова, СТВ:

Но это та самая работа на упреждение. А когда несется паровоз информационной войны…

Кирилл Казаков:

Сейчас горячая война идет, что нам отвечать? Постоянно пишут, что белорусские солдаты уже где-то под Гомелем, десантники штурмуют Львов. Что нам остается делать? Андрей Кривошеев:

Здесь нам помогают делать нашу работу, поскольку любой здоровый человек, если это не бот, не цифровая аватарка, которого обманывают 3-4 раза, а мы с вами разоблачаем эту ложь, он понимает, что его кормят непотребством. И он сам задействует свою информационную гигиену. Алена Сырова, СТВ:

В таком случае официальные источники информации более объективны?