«За каждым ярким журналистом стоит его аудитория». Как должны вести себя СМИ во время информационной войны?
Новости Беларуси. Война на медийном фронте. Почему фейки бьют осколочным по психике и кто заказывает политбомбы в интернете? Стоит ли блокировать соцсети в нашей стране из-за лживых вбросов? На эти и другие вопросы ответили эксперты ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Может, нам все-таки пойти на какие-то поступления принципов? Условно говоря, если мы понимаем, что против нас ведут нечестную войну, пишут, не думая, какие-то вещи. Может, нам создать что-то подобное и отвечать таким же оружием?
Андрей Кривошеев, председатель Белорусского союза журналистов:
То есть создавать бот-фермы? Нет, я считаю, что это неправильный путь. За каждым ярким журналистом стоит его аудитория. Нам просто нужна эта коммуникация между яркими журналистами и их аудиторией, чтобы аудитория становилась живой, думающей, рефлексирующей, хотите – массой, средой, в которой живет та или иная новость или аналитика.
Кирилл Казаков:
То есть, по сути, чтобы научить человека доверять какой-то информации, нужно сначала заставить его доверять тому или иному журналисту.
Андрей Кривошеев:
Нужно создать ядро аудитории. То есть сначала нужен журналист, который попадет в ожидания аудитории, потом вокруг журналиста или редакции формируется ядро, которое и выступает правильным вентилятором, средой, в которой фильтруются новости.
Алена Сырова, СТВ:
Но это та самая работа на упреждение. А когда несется паровоз информационной войны…
Кирилл Казаков:
Сейчас горячая война идет, что нам отвечать? Постоянно пишут, что белорусские солдаты уже где-то под Гомелем, десантники штурмуют Львов. Что нам остается делать?
Андрей Кривошеев:
Здесь нам помогают делать нашу работу, поскольку любой здоровый человек, если это не бот, не цифровая аватарка, которого обманывают 3-4 раза, а мы с вами разоблачаем эту ложь, он понимает, что его кормят непотребством. И он сам задействует свою информационную гигиену.
Алена Сырова, СТВ:
В таком случае официальные источники информации более объективны?
Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
По своему жизненному опыту я всегда использовал только официальные источники информации. Хочу сказать, что я об этом никогда не пожалел, не ошибся в этом. С другой стороны, конечно, у человека есть право выбора, есть дети, молодежь, пожилое население, каждому нужна своя подача материала. Однозначно должны быть живые встречи, медийные журналисты. Поверил журналисту раз, он поверит и второй, и третий раз. Самое главное – очень быстро надо подавать информацию. Объективную, быструю, тем языком, который воспринимает сегодня читатель. Одних центральных источников информации не хватит. Все равно надо на областном, районном уровне растить Гигинов и других.
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