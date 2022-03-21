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«Были попытки изменить визуальную информацию». Кто пытается атаковать сайт СТВ?

21 марта 2022 19:49
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Новости Беларуси. Война на медийном фронте. Почему фейки бьют осколочным по психике и кто заказывает политбомбы в интернете? Стоит ли блокировать соцсети в нашей стране из-за лживых вбросов? На эти и другие вопросы ответили эксперты ток-шоу «По существу».  

Алена Сырова, СТВ:
Продолжают бороться с классическими источниками информации и продолжают вкладывать ресурс, в том числе чтобы блокировать и наши YouTube-каналы. Атаки продолжаются?

«Были попытки изменить визуальную информацию». Кто пытается атаковать сайт СТВ?-1

Антонина Бутор, директор дирекции интернет-вещания ЗАО «Столичное телевидение»:
Не то чтобы на YouTube-канал, а на сайт. Постоянные DDoS-атаки идут где-то с конца февраля. Перед референдумом как начались, так и идут. DDoS-атаки направлены не на то, чтобы какую-то информацию поменять на ресурсе, а чтобы просто был недоступен для обычных пользователей. Еще были попытки изменить визуальную информацию. Я предполагаю, что просто поменять картинки, которые у нас на сайте на главной странице, на тот же украинский флаг или на фотографии оппонентов наших. Бороться с этим на самом деле легко: мы просто отключаем внешний трафик. Мы, конечно, несем от этого потери, но можно восстановиться.

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# Государственная информационная политика # общество # Антонина Бутор # Алена Сырова # Фотофакт

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