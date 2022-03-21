«Были попытки изменить визуальную информацию». Кто пытается атаковать сайт СТВ?

Новости Беларуси. Война на медийном фронте. Почему фейки бьют осколочным по психике и кто заказывает политбомбы в интернете? Стоит ли блокировать соцсети в нашей стране из-за лживых вбросов? На эти и другие вопросы ответили эксперты ток-шоу «По существу».

Алена Сырова, СТВ:

Продолжают бороться с классическими источниками информации и продолжают вкладывать ресурс, в том числе чтобы блокировать и наши YouTube-каналы. Атаки продолжаются?