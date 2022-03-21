«Историю одну сделали интересную, посмеялись и всё». Создатель персонажа Людажор Жордочкин о том, зачем это надо

Кирилл Казаков, СТВ: Ты сам стал недавно одним из персонажей, на которого купилась фейковая пропаганда, когда якобы задержали группу белорусский военных, и один из задержанных был человек, alter ego которого ты представляешь, – Людажор Жордочкин. Как эта история родилась? Как ты вообще воспринимаешь, почему люди покупаются на такую ерунду? Это от непрофессионализма? Либо просто люди действуют так, что хапуном схватили информацию и выдали в эфир.

Новости Беларуси. Война на медийном фронте. Почему фейки бьют осколочным по психике и кто заказывает политбомбы в интернете? Стоит ли блокировать соцсети в нашей стране из-за лживых вбросов? На эти и другие вопросы ответили эксперты ток-шоу « По существу ».

Юрий Терех, журналист:

Если что-то бросить в массу, то какая-то часть на это купится в любом случае. И суть даже не в этом. Что сейчас происходит, весь информационный накал, – это же развитие того, что было обкатано уже на нас в 2020 году, но уже все по-другому. Это ведь не просто фейки – это создание фона. Обратите внимание, что сейчас все эти вбросы стали гораздо короче, их гораздо легче разоблачить. И даже можно не поверить, но они идут постоянно, сплошной стеной. Они создают людям информационный фон. То есть человек живет в фоне, и если сейчас рассматривать ситуацию в Украине, то у него постоянно конкретный фон: там поломался танк, там сбили самолет, там взяли каких-то диверсантов, там взяли еще кого-то.

Алена Сырова, СТВ:

То есть раньше была ставка на какие-то единичные яркие истории?

Юрий Терех:

А сейчас ставки на создание постоянного фона. Человек, который постоянно это получает, он впадает в такое состояние, что ему кажется, что гораздо больше информации негативной, а где-то там какие-то маячки моргают. Конечно, хочется и показывать, и отлавливать, чтобы люди видели, как это все работает, как это все происходит. Но это капля в море. Да, историю одну сделали интересную, посмеялись и все.

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