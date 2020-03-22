Взимать нельзя помиловать. Истории о недобросовестной аренде, и что в Беларуси грозит за неуплату долгов государству

Новости Беларуси. Что определяет успех любого партнерства? Выполнение взятых на себя обязательств, особенно когда они прописаны в документах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Юлия Огнева, СТВ:

Сейчас, может быть, меньше, но по-прежнему много историй о недобросовестных квартиросъемщиках. То за аренду не платят, то за коммунальные услуги, то квартиру приводят в непригодное для жизни состояние. То же самое и на рынке аренды коммерческой недвижимости. Но и неплатежи, и убитое состояние помещений еще не самое страшное. Не во всех ситуациях арендодатель может без проблем и быстро выселить недобросовестного нанимателя. В причинах и следствиях разбиралась Кристина Федорович.

Кристина Федорович, корреспондент:

Сегодня снять помещение или квартиру не проблема. Подобных объявлений – сотни тысяч. Или вот вам нужен автомобиль. Тоже решаемо: на помощь приходит аренда, и железный конь ваш на нужное время. По дороге нужно остановиться в гостинице? И это не вопрос. Номера одноместные, двухместные, повышенной комфортности – чего душа пожелает. В общем, любой каприз за ваши деньги. Правда, все чаще арендополучатели наживаются на вышеперечисленных услугах. Проживают бесплатно или и вовсе пытаются присвоить имущество себе.

Как так? Вашему вниманию – реальные истории. «Законы на моей стороне». Арендатор помещения в кинотеатре «Электрон» перестал вносить плату, но съезжать не хочет Момента, когда в гости нагрянут хозяева квартиры, некоторые арендаторы предпочитают не дожидаться. Мама Александра два года назад сдала квартиру. С виду приличной паре, а на деле...

Александр Яшников:

Люди заселяются и через четыре дня уезжают, не расплатившись и высказав негодование по поводу того, что квартира им не подходит по разным причинам. Выясняется, что поломана стиральная машина, сломана раковина. Ну и масса нюансов.

– Они просто пропали?

– Да, просто уехали и все.

– А ключи?

– Оставили под ковриком.

«Покорил своими белоснежными кроссовочками». Студент оставил после себя съемную квартиру, сожжённую кальяном Сегодня с подобными проблемами сталкиваются и владельцы белорусских прокатных фирм. Добраться с ветерком до места назначения на арендованном авто – это хорошо, а вот попытаться присвоить его себе – это уже уголовное дело.

В начале февраля в должниках числятся почти 43 тысячи граждан, а это сумма 6,5 миллиона рублей за коммунальные услуги. Как посчитать размер неустойки за неоплату ЖКУ Два судебных исполнителя, сотрудники специального отдела милиции департамента охраны и юрист – в такой компании мы отправились к одной из семей-неплательщиков. Их долг – 2 252 рубля. И это без учета задолженности по кредиту и мобильной связи.

Главный судебный исполнитель Беларуси о посещении «должников»: это не очень приятно и действительно опасно Сейчас будет проведен осмотр с целью оценки имущественного положения.

Максим Хотенчик, заведующий сектором отдела принудительного исполнения Фрунзенского района Минска:

В данном случае это были телевизоры, бытовая техника в виде микроволновки, а так же стиральная машина.