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«Возможно, не разграничивают своё и гостиничное». Какие мелочи чаще всего выносят из отелей

22 марта 2020 17:30
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Новости Беларуси. Чаще всего в отелях отмечают казусы небольшого масштаба, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Возможно, не разграничивают своё и гостиничное». Какие мелочи чаще всего выносят из отелей-1

Татьяна Ващенко, начальник службы приема и размещения гостиничного комплекса:
Такие курьезы бывают! Какие-то вещи из номера выносят в качестве сувенира, возможно, по забывчивости, а может быть, и по желанию. Как правило, это какие-то мелочи: вешалки, рожки для обуви, которые, возможно, даже не замечают и не разграничивают свое и гостиничное.

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У гостиницы есть база данных, которая хранится долгие годы. Соответственно, никакой трудности и сложности не возникает, когда необходимо кого-то разыскать.

# Гостиницы Минска # общество # Татьяна Ващенко # Кристина Федорович # Фотофакт

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