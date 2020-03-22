«Возможно, не разграничивают своё и гостиничное». Какие мелочи чаще всего выносят из отелей

Новости Беларуси. Чаще всего в отелях отмечают казусы небольшого масштаба, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Татьяна Ващенко, начальник службы приема и размещения гостиничного комплекса:

Такие курьезы бывают! Какие-то вещи из номера выносят в качестве сувенира, возможно, по забывчивости, а может быть, и по желанию. Как правило, это какие-то мелочи: вешалки, рожки для обуви, которые, возможно, даже не замечают и не разграничивают свое и гостиничное.

Взимать нельзя помиловать. Истории о недобросовестной аренде и что в Беларуси грозит за неуплату долгов государству

У гостиницы есть база данных, которая хранится долгие годы. Соответственно, никакой трудности и сложности не возникает, когда необходимо кого-то разыскать.