В Новополоцке прошло заседание Совета по взаимодействию органов местного управления и самоуправления

Диалог власти и населения – это возможность найти решение насущных проблем. Так что же волнует белорусов? Около четверти вопросов, поступающих в Совет Республики от граждан, касаются работы ЖКХ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такой статистикой поделилась Наталья Кочанова на заседании Совета по взаимодействию органов местного управления и самоуправления при Совете Республики Национального собрания.

Спикер выразила уверенность, что обращения по этой теме превалируют и в других государственных органах. Поэтому встречу в Новополоцке посвятили вопросам улучшения качества жилищно-коммунального обслуживания. Свой опыт работы и подходы в оказании услуг населению представили разные регионы Беларуси. Маркер эффективности для всех один – это оценка граждан.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Так складывается на протяжении всей истории. Да, наверное, в любой стране, если человеку комфортно, тепло, светло, чисто, благоустроено, то у человека абсолютно хорошее настроение. И, конечно, в сегменте поступающих обращений все равно, как бы мы ни хотели, преобладают вопросы, которые касаются жилищно-коммунального хозяйства.

Я думаю, что наш Совет по взаимодействию, те рекомендации, которые сегодня мы сформулировали и которые направим в правительство, и для тех органов, которые в дальнейшем будут заниматься этими вопросами, будут использованы и будут очень важны, потому как это те вопросы и те предложения, которые поступают с мест.