В Новополоцке прошло заседание Совета по взаимодействию органов местного управления и самоуправления

Диалог власти и населения – это возможность найти решение насущных проблем. Так что же волнует белорусов? Около четверти вопросов, поступающих в Совет Республики от граждан, касаются работы ЖКХ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такой статистикой поделилась Наталья Кочанова на заседании Совета по взаимодействию органов местного управления и самоуправления при Совете Республики Национального собрания.
Спикер выразила уверенность, что обращения по этой теме превалируют и в других государственных органах. Поэтому встречу в Новополоцке посвятили вопросам улучшения качества жилищно-коммунального обслуживания. Свой опыт работы и подходы в оказании услуг населению представили разные регионы Беларуси. Маркер эффективности для всех один – это оценка граждан.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Так складывается на протяжении всей истории. Да, наверное, в любой стране, если человеку комфортно, тепло, светло, чисто, благоустроено, то у человека абсолютно хорошее настроение. И, конечно, в сегменте поступающих обращений все равно, как бы мы ни хотели, преобладают вопросы, которые касаются жилищно-коммунального хозяйства.
Я думаю, что наш Совет по взаимодействию, те рекомендации, которые сегодня мы сформулировали и которые направим в правительство, и для тех органов, которые в дальнейшем будут заниматься этими вопросами, будут использованы и будут очень важны, потому как это те вопросы и те предложения, которые поступают с мест.
Спикер Совета Республики напомнила, что нынешний год объявлен Годом благоустройства, значит, к этой сфере приковано особое внимание. Наталья Кочанова также подчеркнула важность системы переработки отходов и положительно отметила работу Новополоцкого биомехзавода. Депутатский корпус посетил площадку нового регионального комплекса по обращению с ТКО, который запустят в ноябре.
Сергей Велюго, директор «Биомехзавода бытовых вторресурсов» Новополоцка:
На сегодня мы находимся на стадии выполнения пусконаладочных работ по пуску оборудования различного назначения: как инженерных сетей, предназначенных для обслуживания объекта, так и сортировочного оборудования и оборудования в части переработки отходов. Для того чтобы закончить, завершить строительство, у нас осталось выполнить небольшую часть строительно-монтажных работ по прокладке пожарной сигнализации, системы пожаротушения и небольшой участок работ по завершению благоустройства на картах полигона.
Данный комплекс станет третьим в Витебской области. С вводом его в эксплуатацию через сортировку будет проходить до 75 % отходов региона, то есть до 80 тысяч тонн мусора в год. При этом только здесь начнут утилизироваться медицинские отходы.