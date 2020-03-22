«Под Оршей отключили GPS-трекеры». Зачем крадут бюджетные машины из проката

Новости Беларуси. В автопарке фирмы Дениса 80 железных коней на любой вкус. И за 11 лет практики – шесть угонов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Бывает, просто выключают телефон по истечении срока аренды, но тут трекеры не дремлют: в онлайн-режиме все передвижения авто на карте.