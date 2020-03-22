«Под Оршей отключили GPS-трекеры». Зачем крадут бюджетные машины из проката

Новости Беларуси. В автопарке фирмы Дениса 80 железных коней на любой вкус. И за 11 лет практики – шесть угонов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Бывает, просто выключают телефон по истечении срока аренды, но тут трекеры не дремлют: в онлайн-режиме все передвижения авто на карте.
Денис Пчелка, директор прокатной организации:
Ижевске ребята взяли машину у нас, вязли машину в другом прокате. Приехали, оформили договор аренды, оставили залог – все как положено. И уехали с концами. Под Оршей отключили GPS-трекеры, ну и дальше, наверное, уехали сторону Российской Федерации.
Да, эти машины ушли с концами. Они ушли на распил.
Взимать нельзя помиловать. Истории о недобросовестной аренде и что в Беларуси грозит за неуплату долгов государству
Как правило, они просили новые машины, новые бюджетники, популярные ныне. И просто отдали их на распил. Пользуются спросом именно запчасти.