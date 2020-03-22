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22 марта в Беларуси прошёл митинг-реквием памяти трагедии Хатыни

22 марта 2020 13:40
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Новости Беларуси. Одну из самых трагических страниц военной истории вспоминают сегодня, в День памяти жертв Хатыни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

22 марта в Беларуси прошёл митинг-реквием памяти трагедии Хатыни-1

В мемориальном комплексе прошел митинг-реквием. Память погибших почтили минутой молчания.

22 марта в Беларуси прошёл митинг-реквием памяти трагедии Хатыни-4

Белорусская деревня была сожжена 77 лет назад. 22 марта 1943 года в Хатыни были сожжены и расстреляны почти все жители – 149 человек, в том числе 75 детей. Самому младшему из них было всего несколько недель.

22 марта в Беларуси прошёл митинг-реквием памяти трагедии Хатыни-7

Воздвигнутый на этом месте мемориальный комплекс стал одним из символов страданий и мужества всего белорусского народа.

# Великая Отечественная война # общество # Фотофакт

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