22 марта в Беларуси прошёл митинг-реквием памяти трагедии Хатыни

Новости Беларуси. Одну из самых трагических страниц военной истории вспоминают сегодня, в День памяти жертв Хатыни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Одну из самых трагических страниц военной истории вспоминают сегодня, в День памяти жертв Хатыни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В мемориальном комплексе прошел митинг-реквием. Память погибших почтили минутой молчания.
Белорусская деревня была сожжена 77 лет назад. 22 марта 1943 года в Хатыни были сожжены и расстреляны почти все жители – 149 человек, в том числе 75 детей. Самому младшему из них было всего несколько недель.
Воздвигнутый на этом месте мемориальный комплекс стал одним из символов страданий и мужества всего белорусского народа.