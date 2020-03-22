22 марта в Беларуси прошёл митинг-реквием памяти трагедии Хатыни

Новости Беларуси. Одну из самых трагических страниц военной истории вспоминают сегодня, в День памяти жертв Хатыни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская деревня была сожжена 77 лет назад. 22 марта 1943 года в Хатыни были сожжены и расстреляны почти все жители – 149 человек, в том числе 75 детей. Самому младшему из них было всего несколько недель.