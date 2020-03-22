«Законы на моей стороне». Арендатор помещения в кинотеатре «Электрон» перестал вносить плату, но съезжать не хочет

Новости Беларуси. Что определяет успех любого партнерства? Выполнение взятых на себя обязательств, особенно когда они прописаны в документах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

– Почему не платите арендную плату за помещение?

– Законы на моей стороне. Решат правоохранительные органы, потом мы будем решать. Не занимайтесь провокацией.

– То есть вы съезжать не собираетесь?

– Я все вопросы в судебном порядке разъяснил. Все. До свидания.

В нашем доме поселился замечательный сосед. А точнее, в здании бывшего кинотеатра «Электрон», где находится один из съемочных павильонов нашего телеканала. И сосед-то то не один, а с весьма экзотическими пресмыкающимися. Взимать нельзя помиловать. Истории о недобросовестной аренде и что в Беларуси грозит за неуплату долгов государству До того, как «Электрон» стал собственностью СТВ, мужчина начал арендовать помещение у предыдущего владельца здания – договор заключен до 2021 года. По факту выплат уже три месяца нет, да и граница дозволенного (то есть арендуемая площадь) нарушена.

Алексей Лухверчик, начальник отдела кадровой и правовой работы ЗАО «Столичное телевидение»:

Арендная плата – это не только наш доход. Это те деньги, которые компания тратит не только на себя, но и на содержание этого здания.

– То есть у арендатора прав больше де-юре и де-факто, чем у арендодателя?

– Практически да. На сегодня судебная практика такова, что даже в случае, если к моменту судебного заседания арендатор гасит арендную плату, то, как правило, суды отказывают в иске о расторжении договора.