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Главный судебный исполнитель Беларуси о посещении «должников»: это не очень приятно и действительно опасно

22 марта 2020 17:28
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Новости Беларуси. Иногда в случаях, когда кто-то категорически не хочет возвращать долги, за дело берутся судебные исполнители, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Главный судебный исполнитель Беларуси о посещении «должников»: это не очень приятно и действительно опасно-1

Дмитрий Коваленко, главный судебный исполнитель Беларуси:
Судебные исполнители, когда это требуются, привлекают сотрудников органов внутренних дел, когда посещают таких должников. Бывают такие случаи, безусловно.

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Это, конечно, не очень приятно и действительно опасно. Как мы говорим, в органах внутреннего исполнения порядка 80 % – это женский состав. Поэтому, конечно, очень переживаем. В этом случае нам подставляют плечо коллеги.

# Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # общество # Дмитрий Коваленко # Кристина Федорович # Фотофакт

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