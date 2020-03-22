«Были грязными, пользовались чесноком, казались больными». Почему во время войны красивые женщины уродовали себя

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

Арест на 10 суток во время Второй мировой был самым популярным наказанием за общение с местными девушками. Однако пресечь такие отношения зачастую хочет не только германское руководство.

Ведь большинство белорусских девушек и думать боятся не только о фашистских публичных домах (один из них, кстати, располагался в Доме офицеров), но и в принципе о какой-либо связи с врагом. Поэтому красивые белоруски зачастую себя просто уродуют. Они знают: их красота в условиях военного времени как специфический способ ведения боя.

Кузьма Козак, кандидат исторических наук:

Именно в Беларуси заметен такой факт: многие красивые женщины всегда были грязными, они пользовались чесноком, казались больными. Существовало такое мнение, что если девушка красивая, то значит, она будет шпионкой. Если проститутка имела взаимоотношения с немецкими солдатами, это точно шпионка. Поэтому многих их арестовывали и расстреливали.

Из-за страха голодной смерти или по заданию подполья. Почему в публичный дом в Витебске пришло так много девушек?

С 41-го по 45-й годы любовное чувство и помогает, и мешает: и бойцам советской армии, и бойцам фюрера, и в оккупации, и на фронте. Но изжить его административными методами не удается ни тем, ни другим.