«Неожиданно он угостил меня молоком». Немец вспоминает, как встретился в окопе с советским солдатом
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.
О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.
Операцию по освобождению Белоруссии, знаменитый «Багратион», последние десятилетия рассматривают с одной стороны. Стороны геройского подвига советского солдата, который реализовал задумку пропагандистов. Подвиг тот неоспорим и становится только ярче, если изучить другой взгляд, взгляд советского врага.
Бобруйский котёл глазами немецкого солдата: «Повезло, что я вообще выжил»
Всё что было, Имбраген помнит без подсказок.
Герхард Имбраген, участник 2-й мировой войны (Германия):
Я запрыгнул в какую-то траншею. Там уже лежал русский солдат или партизан, я не знаю. Вокруг всё громыхало. У меня был пистолет, и у него был пистолет, но никто из нас не выстрелил. Неожиданно он угостил меня молоком, а потом мы выпрыгнули наружу и больше никогда не встречались.