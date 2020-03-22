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«Неожиданно он угостил меня молоком». Немец вспоминает, как встретился в окопе с советским солдатом

22 марта 2020 15:52
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

«Неожиданно он угостил меня молоком». Немец вспоминает, как встретился в окопе с советским солдатом-1

Операцию по освобождению Белоруссии, знаменитый «Багратион», последние десятилетия рассматривают с одной стороны. Стороны геройского подвига советского солдата, который реализовал задумку пропагандистов. Подвиг тот неоспорим и становится только ярче, если изучить другой взгляд, взгляд советского врага.

Бобруйский котёл глазами немецкого солдата: «Повезло, что я вообще выжил»

Всё что было, Имбраген помнит без подсказок.

«Неожиданно он угостил меня молоком». Немец вспоминает, как встретился в окопе с советским солдатом-4

Герхард Имбраген, участник 2-й мировой войны (Германия):
Я запрыгнул в какую-то траншею. Там уже лежал русский солдат или партизан, я не знаю. Вокруг всё громыхало. У меня был пистолет, и у него был пистолет, но никто из нас не выстрелил. Неожиданно он угостил меня молоком, а потом мы выпрыгнули наружу и больше никогда не встречались.

«Неожиданно он угостил меня молоком». Немец вспоминает, как встретился в окопе с советским солдатом-7

# Великая Отечественная война # общество # Герхард Имбраген # Фотофакт

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