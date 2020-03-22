«Прописать состояние всех вещей». Как обезопасить свою квартиру от недобросовестных арендаторов

Новости Беларуси. Прописывать в договоре все без исключений – залог успешной сдачи недвижимости, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Взимать нельзя помиловать. Истории о недобросовестной аренде и что в Беларуси грозит за неуплату долгов государству

И выходит, что лучший арендатор – это тот, кто больше платит? Отнюдь.