Лукашенко заслушал доклад посла Беларуси в России по развитию двустороннего сотрудничества

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Очень кратко о ситуации в Российской Федерации, особенно что касается рынков сбыта. Ты знаешь, что начинает проседать немного промышленность, хотя у тебя такой оптимизм в этом плане. Если действительно у нас пошли продажи по легкой промышленности, одежды касается, это очень хорошо, это здорово. Конечно, надо усиливаться, это вопрос номер один. Потому что по экспорту мы не дорабатываем очень сильно, с твоей точки зрения, как вчерашнего министра. Что нам тут необходимо сделать? Ну и перед завтрашними переговорами, переговорами с Президентом России, я хотел бы услышать, какие вообще проблемы у нас в Российской Федерации, касаемые наших переговоров. Возможно, есть какие-то вопросы. И впечатления по нефти, по газу и так далее. По единому рынку, как он развивается, то, что мы замышляли и думали.