Начинал писарем, а закончил службу в звании старшины полка. Как отличился на войне герой Владимир Скридлевский?

Проект СТВ «Герои моей семьи». Молодое поколение белорусов рассказывает о своих родственниках – героях Великой Отечественной войны.
Проект СТВ «Герои моей семьи». Молодое поколение белорусов рассказывает о своих родственниках – героях Великой Отечественной войны.
Милла Скридлевская, ученица Елизовской школы Могилевской области:
Наш прадедушка Скридлевский Владимир Григорьевич родился в 1919 году в городе Старые Дороги Минской области.
Ростислав Скридлевский, ученик гимназии № 23 Минска:
В сентябре 1941 года был призван в 766-й штурмовой авиационный полк, в котором прослужил до окончания войны на различных должностях – от полкового писаря до моториста на самолете командира полка.
Милла Скридлевская:
Владимир Григорьевич обслуживал самолеты, которые ежедневно совершали боевые вылеты.
Ростислав Скридлевский:
Награжден орденом Красной Звезды дважды, медалями «За оборону Сталинграда» и «За взятие Кенигсберга».
Милла Скридлевская:
Командиры полка неоднократно отмечали прадедушкину верность Родине, самоотверженную работу. Особенно много Владимир Григорьевич работал в дни наступательной завершающей операции Красной Армии в Восточной Пруссии.
Ростислав Скридлевский:
Службу в Красной Армии прадедушка закончил в 1948 году в звании старшины полка. После окончания Великой Отечественной войны Владимир Григорьевич работал в автошколе в Слуцке, воспитал двоих сыновей.
Милла Скридлевская:
Мы гордимся славным боевым путем нашего прадедушки.
Ростислав Скридлевский:
Дорожим его воинской славой и честью.
Гордимся героем нашей семьи, гордимся героем нашей страны!
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