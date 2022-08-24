Прямой эфир

Начинал писарем, а закончил службу в звании старшины полка. Как отличился на войне герой Владимир Скридлевский?

24 августа 2022 12:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Проект СТВ «Герои моей семьи». Молодое поколение белорусов рассказывает о своих родственниках – героях Великой Отечественной войны.

Начинал писарем, а закончил службу в звании старшины полка. Как отличился на войне герой Владимир Скридлевский?-1

Милла Скридлевская, ученица Елизовской школы Могилевской области:
Наш прадедушка Скридлевский Владимир Григорьевич родился в 1919 году в городе Старые Дороги Минской области.

Начинал писарем, а закончил службу в звании старшины полка. Как отличился на войне герой Владимир Скридлевский?-4

Ростислав Скридлевский, ученик гимназии № 23 Минска:
В сентябре 1941 года был призван в 766-й штурмовой авиационный полк, в котором прослужил до окончания войны на различных должностях – от полкового писаря до моториста на самолете командира полка.

Милла Скридлевская:
Владимир Григорьевич обслуживал самолеты, которые ежедневно совершали боевые вылеты.

Ростислав Скридлевский:
Награжден орденом Красной Звезды дважды, медалями «За оборону Сталинграда» и «За взятие Кенигсберга».

Начинал писарем, а закончил службу в звании старшины полка. Как отличился на войне герой Владимир Скридлевский?-7

Милла Скридлевская:
Командиры полка неоднократно отмечали прадедушкину верность Родине, самоотверженную работу. Особенно много Владимир Григорьевич работал в дни наступательной завершающей операции Красной Армии в Восточной Пруссии.

Ростислав Скридлевский:
Службу в Красной Армии прадедушка закончил в 1948 году в звании старшины полка. После окончания Великой Отечественной войны Владимир Григорьевич работал в автошколе в Слуцке, воспитал двоих сыновей.

Милла Скридлевская:
Мы гордимся славным боевым путем нашего прадедушки.

Начинал писарем, а закончил службу в звании старшины полка. Как отличился на войне герой Владимир Скридлевский?-10

Ростислав Скридлевский:
Дорожим его воинской славой и честью.

Гордимся героем нашей семьи, гордимся героем нашей страны!

Читайте также:

Сбит немецкими зенитчиками. Лётчик Николай Загуменников чуть не погиб в боях за Венгрию

Когда аэродром атаковали 27 самолётов, они открыли огонь, и ни одна бомба не упала на землю. Какие подвиги совершил Алексей Бибин?

При штурме линии обороны врага он уничтожил пулеметное гнездо. Каким был боевой путь Егора Коханова?

# Великая Отечественная война # общество # Милла Скридлевская # Ростислав Скридлевский # Владимир Скридлевский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
При штурме линии обороны врага он уничтожил пулемётное гнездо. Каким был боевой путь Егора Коханова?
24 августа 2022 12:36

При штурме линии обороны врага он уничтожил пулемётное гнездо. Каким был боевой путь Егора Коханова?

«Визитная карточка столицы». Почему стоит принять участие в Минском полумарафоне?
24 августа 2022 12:12

«Визитная карточка столицы». Почему стоит принять участие в Минском полумарафоне?

Не оформляйте доверенностей. Как продать подержанный автомобиль?
24 августа 2022 12:03

Не оформляйте доверенностей. Как продать подержанный автомобиль?