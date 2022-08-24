Начинал писарем, а закончил службу в звании старшины полка. Как отличился на войне герой Владимир Скридлевский?

Проект СТВ «Герои моей семьи». Молодое поколение белорусов рассказывает о своих родственниках – героях Великой Отечественной войны.

Милла Скридлевская, ученица Елизовской школы Могилевской области:

Наш прадедушка Скридлевский Владимир Григорьевич родился в 1919 году в городе Старые Дороги Минской области.

Ростислав Скридлевский, ученик гимназии № 23 Минска:

В сентябре 1941 года был призван в 766-й штурмовой авиационный полк, в котором прослужил до окончания войны на различных должностях – от полкового писаря до моториста на самолете командира полка. Милла Скридлевская:

Владимир Григорьевич обслуживал самолеты, которые ежедневно совершали боевые вылеты. Ростислав Скридлевский:

Награжден орденом Красной Звезды дважды, медалями «За оборону Сталинграда» и «За взятие Кенигсберга».