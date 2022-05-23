«Холодной водой с хозяйственным мылом обработал руку – и в бой». Как работали ветеринары в 90-х?

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.
Юлия Артюх, СТВ:
После академии куда поехали работать?
Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:
Первым моим местом была районная ветеринарная станция Борисовского района.
Юлия Артюх:
И что входило в ваши обязанности? Ветеринария – это что?
Игорь Брыло:
Сложное время было очень. Я сейчас со многими ветеринарными врачами разговариваю, я говорю: «Знаете, немножко у вас поменялись определенные менталитеты в жизни». Конечно, сложная ветеринарная работа и сейчас, но на тот момент она была крайне тяжелой. Я даже сомневаюсь, могли бы многие ребята молодые, которые сейчас работают, в тех условиях работать, в которых работали мы. На фермах горячей воды не было. Фермы были все устаревшие, старенькие. Холодный уазик. Как правило, врачей очень мало было в районе в 90-е годы. Служба развалилась на тот момент. Было очень много болезней, по которым приходилось ежедневно выезжать ночью практически – рано утром. И до позднего вечера. Были проблемные хозяйства по лейкозу – это мы уже забыли в стране. Надо было с каждой фермы взять шесть раз в год кровь на исследование на лейкоз.
Юлия Артюх:
А лекарственная база какая была в то время?
Игорь Брыло:
Сложной была база. Туберкулез был в хозяйствах. Нужно было практически каждый день брать у 100-200 коров кровь на исследование. И плюс еще есть такая терминология в ветеринарии – ректальные исследования. То есть мы диагностировали стельность не по УЗИ-сканерам, как сейчас, а именно при помощи руки. И это работа достаточно сложная. Если ты продиагностируешь 30-40 коров, то уже достаточно тяжело рукой даже двигать. Работа была каждый день такая. Садишься, особенно зимой, в холодный уазик, тогда не было бытовых комнат, постирочных не было даже на районных ветеринарных станциях, приезжаешь в хозяйство, разматываешь холодный халат свой, надеваешь. Холодной водой с хозяйственным мылом обработал руку – и в бой. Другого варианта не было.
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