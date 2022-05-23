«Холодной водой с хозяйственным мылом обработал руку – и в бой». Как работали ветеринары в 90-х?

Игорь Брыло:

Сложное время было очень. Я сейчас со многими ветеринарными врачами разговариваю, я говорю: «Знаете, немножко у вас поменялись определенные менталитеты в жизни». Конечно, сложная ветеринарная работа и сейчас, но на тот момент она была крайне тяжелой. Я даже сомневаюсь, могли бы многие ребята молодые, которые сейчас работают, в тех условиях работать, в которых работали мы. На фермах горячей воды не было. Фермы были все устаревшие, старенькие. Холодный уазик. Как правило, врачей очень мало было в районе в 90-е годы. Служба развалилась на тот момент. Было очень много болезней, по которым приходилось ежедневно выезжать ночью практически – рано утром. И до позднего вечера. Были проблемные хозяйства по лейкозу – это мы уже забыли в стране. Надо было с каждой фермы взять шесть раз в год кровь на исследование на лейкоз.

Юлия Артюх:

А лекарственная база какая была в то время?