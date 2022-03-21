«Вытянете – почёт и уважение». Какие задачи поставил Лукашенко новым управленцам?

В начале встречи с управленцами Александр Лукашенко отметил, что решения по кадрам, с его точки зрения и исходя из его стиля работы, нестандартные. Итак, вакантное кресло заместителя премьер-министра Беларуси по сельскому хозяйству занял Леонид Заяц. Сфера деятельности для него не новая: ранее он возглавлял Минсельхозпрод. После занимал должность губернатора Могилевской области, а в конце 2021 года был назначен членом Совета Республики. Одна из главных задач, которую сегодня, 21 марта, поставил Александр Лукашенко, – наращивание экспорта. Новый гендиректор у компании «Бобруйскагромаш». Им стал уже экс-заместитель Виктор Филатов. Обращаясь к новому руководителю, Президент обратил внимание, что работать предприятию есть над чем: в первую очередь необходимо подтянуть качество и при этом заняться ценовой политикой.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Честно говоря, практически все назначения, с моей точки зрения, исходя из моего стиля работы с кадрами, нестандартны. Леонид Константинович, я попросил, чтобы с вами переговорили, у вас одна задача – экспорт, вы это хорошо знаете. Возможности большие открываются на наших основных рынках, как в России, так и в Китае, да и в других странах. Думаю, что с этим вы справитесь. Вторая ваша задача, я это откровенно говорю, вы это знаете, – подготовить себе надежную замену. Вместе с главой Администрации предложить кандидатуру и в течение того времени, которое вы сочтете нужным, работать в должности вице-премьера, это вам определяться. Я не против, чтобы вы работали очень долго, сколько позволит Господь. Но вы понимаете, что мы не вечны, и силы наши не вечны, поэтому надо иметь замену. Еще раз благодарю, что вы согласились помочь в это непростое время и время больших возможностей, прежде всего в том секторе, который вы будете возглавлять, в этом секторе экономики.

Что касается Витебской области, особенно вашей должности председателя райисполкома, я был в Витебске недавно, вы в теме, вы знаете, что будет непросто. И большая нагрузка ляжет на плечи председателя райисполкома. Что касается Белорусской калийной компании, я очень долго колебался с назначениями здесь. И с вашей кандидатурой. Потому что с вами я очень близко не работал. Все-таки должность очень ответственная. Особенно в этот период времени. Но и премьер-министр, и многие другие ходатайствовали за то, чтобы вы работали в этой должности. Я долго проверял вашу кандидатуру. Не вижу никаких препятствий практически. Вытянете – почет и уважение. Вы можете. Вы знаете внешнюю торговлю, экономику, вы с этим сталкивались. Не важно, какой товар продавать – калий, технику, вооружение. Хотя я вам скажу, что сейчас работа на калийном рынке у вас будет сродни торговле оружием и другой специальной техникой. Все должно быть тихо, спокойно, направлений, по которым мы можем продвигаться, много. Единственное – чтобы все было честно.