«Организм устал и нуждается в дополнительной помощи». Как понять, что у вас депрессия?

С наступлением весны большинство людей сталкиваются с расстройством настроения. Без видимой на то причины на душе становится тоскливо и тревожно. Часто возникает упадок сил, потеря интереса к окружающему миру и поникшее состояние. Такое расстройство еще часто называют сезонной депрессией. Но так ли это? Как правило, женщины переживают такой период сложнее ввиду физиологических особенностей организма. Как же отличить грусть от депрессии?

Оксана Пальчик, врач-психотерапевт медицинского центра «Исцеление»:

Человек как биологическая система зависим от природных явлений. Когда организм попадает в ситуацию, например, перехода от зимы к весне, это ситуация, когда наши основные запасы, внутренние, ресурсные, уже истрачены, съедены организмом. Он их уже на что-то израсходовал, и это состояние истощенности сопровождается упадком настроения и сил. Некоторые называют это состояние депрессией. Но это не совсем про депрессию. Это просто про то, что организм устал и нуждается в дополнительной помощи, дополнительной поддержке.

После длинной зимы дефицит витамина D начинает испытывать даже молодой организм. Нехватка солнечного света и отсутствие свежего воздуха тоже приводит к депрессивным состояниям. Все это как снежный ком сваливается на ваше тело, разрушая работу нервной системы. Нелишним в такой период будет посещение эндокринолога и лабораторное обследование организма.

Оксана Пальчик:

Солярий в этом плане может играть хорошую терапевтическую роль. Не для того, чтобы загореть, а чтобы именно проинициировать этот ресурсный компонент, который нам дает солнечная тема. То, что человек сам себе может сделать, не требует привлечения дополнительных ресурсов – это хорошая еда и умеренная физическая активность. Прогулки на свежем воздухе, зарядки, вода. Если нет каких-то протестов против плавания, то бассейн в этом плане невероятно терапевтичен. То же самое хорошая еда. Когда мы говорим про хорошую еду, это еда с достаточно гармоничным набором нутриентов. Если взять бутерброд – это не про хорошую еду, а если взять кусок рыбы или мяса и к нему гору овощей – это хорошая еда. И это тоже очень важно.

Главное помнить, что сезонное аффективное расстройство – это прежде всего возможность пересмотреть отношения с самим собой. Чаще всего хандра проходит и не требует медикаментозного лечения. Ваша единственная задача – наладить режим дня и добавить положительных эмоций.