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«Это очень важное событие для нас». Около 200 студентов из МГЛУ посетили Хатынь

21 марта 2022 08:42
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Новости Беларуси. Накануне Дня памяти жертв Хатыни в рамках проекта «Дорогами памяти» студенты и руководство лингвистического университета столицы возложили цветы к Вечному огню, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это очень важное событие для нас». Около 200 студентов из МГЛУ посетили Хатынь-1

Около 200 ребят из МГЛУ посетили мемориальный комплекс «Хатынь», символ страшной трагедии, которую пережил белорусский народ в годы Великой Отечественной. Экскурсоводами для своих друзей и преподавателей выступили сами студенты.

Наталья Лаптева, ректор МГЛУ:
Оттого что у нас в университете готовятся специалисты по туризму, мы решили соединить профессиональную подготовку и возможность выступить экскурсоводами для студентов. И посвятить первый свой опыт экскурсовода освещению исторических событий в Хатыни.

«Это очень важное событие для нас». Около 200 студентов из МГЛУ посетили Хатынь-4

Анастасия Слепцова, студентка МГЛУ:
Проводим для своих же студентов разных курсов и разных факультетов. Готовились, честно скажу, не очень долго. Об этом нам объявили буквально в воскресенье – понедельник на этой неделе. Предложили: кто хочет попробовать себя в качестве экскурсовода? Решила, что было бы интересно попробовать себя в такой роли. У нас есть очень хорошие преподаватели по истории. Они нам порекомендовали разную литературу. Там есть, например, книга «Хатынь. Трагедия и память». В основном по ней готовились, потому что там очень много архивных документов, фашистских и наших партизанских.

«Это очень важное событие для нас». Около 200 студентов из МГЛУ посетили Хатынь-7

Бегназар Тураев, студент МГЛУ:
Я из Туркменистана. Туркмения является бывшей страной СНГ. И у нас тоже есть такое место. Например, мой дедушка тоже воевал. Это очень важное событие для нас. Здесь люди погибли, чтобы защищать свою родину. Для нас это очень интересно. И мы рады, что у нас есть такая возможность – приехать сюда и увидеть.

«Это очень важное событие для нас». Около 200 студентов из МГЛУ посетили Хатынь-10

К слову, в Год исторической памяти Минский лингвистический университет выпустит книгу, авторами которой стали студенты. Сборник под названием «Мы пишем нашу повесть о войне» будет содержать эссе и истории о родных и близких ребят, которые прошли лихолетья войны. Экземпляры книг будут представлены на разных иностранных языках.

# Великая Отечественная война # общество # Наталья Лаптева # Анастасия Слепцова # Бегназар Тураев # Фотофакт

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