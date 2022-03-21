Как получить общежитие в Минске? Рассказываем, при каких условиях дадут комнату

Жить в Минске – мечта многих. Обзавестись собственными квадратными метрами в столице – задачка не из легких. Но решение есть.
Жить в Минске – мечта многих. Обзавестись собственными квадратными метрами в столице – задачка не из легких. Но решение есть.
Юлия Фатеенкова:
До этого долго жили на съемной квартире, это было очень дорого, у нас еще тогда не было сына с мужем. Потом узнали, что есть такие в Минске городские общежития, и решили попробовать, вдруг дадут. Собрали все необходимые документы, мужу дали ходатайство с работы, и нам сразу выделили комнату. Потом родился наш маленький сынок, мы решили попробовать, а вдруг блок дадут.
Чудо случилось. Юлия с мужем написали заявление на расширение, и ответ не заставил себя долго ждать. Недавно они переехали в большой, красивый и светлый блок.
Юлия Фатеенкова:
Сыну нравится, комнаты две большие. Все мы делали своими руками, были просто пустые комнаты. Окна, стеклопакеты были. А так из мебели все наше, все свое.
Алексей Котенев, заместитель директора КУП «Минские городские общежития»:
Претендовать на место в наших общежитиях могут те граждане, которые работают в организации Минска и нуждаются в жилом помещении, в общежитии. При этом они не должны иметь в пользовании жилого помещения в городе Минске.
Главный документ, который дает право на получение комнаты или койко-места, – ходатайство от нанимателя. Также придется взять справку с места работы, справку об отсутствии недвижимого имущества в Миске и Минском районе, справку о составе семьи, копию паспорта и другие документы.
Алексей Котенев:
Ходатайство нанимателя с места работы рассматривается в зависимости от наличия в общежитиях предприятия свободных мест. Срок рассмотрения данного ходатайства зависит в том числе от состава семьи.
Комнаты выделяются в соответствии с нормами, а это не менее шести метров квадратных жилой площади на человека.
Алексей Котенев:
В Минске и в нашем ведении есть три типа общежитий. То есть все, которые есть в целом. Первый тип – квартирный, самый привлекательный. Включает в себя изолированные комнаты, душ, санузел и кухню. Второй тип – блочный. Включает в себя изолированные комнаты и санузел, кухня – общего пользования. Третий тип – коридорный, таких общежитий большинство. Включает в себя только комнаты, удобства находятся на этаже.
Как ни крути, но стоимость общежития гораздо меньше платы за съемную квартиру. Она зависит от типа общежития и включает в себя плату за пользование и коммунальные услуги.
Алексей Котенев:
Все зависит от типа общежития. Третий тип – самый простой, коридорный, стоимость ниже. Если мы берем часть жилого помещения для одиноко проживающего гражданина в комнате на 2-3 человека, то стоимость будет 30-50 рублей в месяц. Если мы берем состав семьи три человека и общежитие блочного типа, здесь стоимость за блок на три человека будет около 200 руб.
Необходимо помнить, что, если не соблюдать установленные правила, вас могут выселить из общежития. Также выселению подлежат те граждане, которые обзавелись квадратными метрами в столице либо сменили место работы.