Как получить общежитие в Минске? Рассказываем, при каких условиях дадут комнату

Жить в Минске – мечта многих. Обзавестись собственными квадратными метрами в столице – задачка не из легких. Но решение есть.

Юлия Фатеенкова:

До этого долго жили на съемной квартире, это было очень дорого, у нас еще тогда не было сына с мужем. Потом узнали, что есть такие в Минске городские общежития, и решили попробовать, вдруг дадут. Собрали все необходимые документы, мужу дали ходатайство с работы, и нам сразу выделили комнату. Потом родился наш маленький сынок, мы решили попробовать, а вдруг блок дадут.

Чудо случилось. Юлия с мужем написали заявление на расширение, и ответ не заставил себя долго ждать. Недавно они переехали в большой, красивый и светлый блок. Юлия Фатеенкова:

Сыну нравится, комнаты две большие. Все мы делали своими руками, были просто пустые комнаты. Окна, стеклопакеты были. А так из мебели все наше, все свое.

Алексей Котенев, заместитель директора КУП «Минские городские общежития»:

Претендовать на место в наших общежитиях могут те граждане, которые работают в организации Минска и нуждаются в жилом помещении, в общежитии. При этом они не должны иметь в пользовании жилого помещения в городе Минске. Главный документ, который дает право на получение комнаты или койко-места, – ходатайство от нанимателя. Также придется взять справку с места работы, справку об отсутствии недвижимого имущества в Миске и Минском районе, справку о составе семьи, копию паспорта и другие документы. Алексей Котенев:

Ходатайство нанимателя с места работы рассматривается в зависимости от наличия в общежитиях предприятия свободных мест. Срок рассмотрения данного ходатайства зависит в том числе от состава семьи.

Комнаты выделяются в соответствии с нормами, а это не менее шести метров квадратных жилой площади на человека. Алексей Котенев:

В Минске и в нашем ведении есть три типа общежитий. То есть все, которые есть в целом. Первый тип – квартирный, самый привлекательный. Включает в себя изолированные комнаты, душ, санузел и кухню. Второй тип – блочный. Включает в себя изолированные комнаты и санузел, кухня – общего пользования. Третий тип – коридорный, таких общежитий большинство. Включает в себя только комнаты, удобства находятся на этаже. Как ни крути, но стоимость общежития гораздо меньше платы за съемную квартиру. Она зависит от типа общежития и включает в себя плату за пользование и коммунальные услуги.