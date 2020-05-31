Вытаптываем квадратик, кладём на него предмет. Как дрессируют собак для поиска людей. Опыт кинолога

Новости Беларуси. Одно из направлений, которому учат животных в кинологическом центре – поиски людей. Собаки помогают найти нарушителя, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Или, скажем, просто грибников-«потеряшек». Дрессируют щенков с рождения. Помогают находить оружие, нарушителей и пропавших грибников. Как обучают собак в кинологическом центре под Сморгонью

Юрий Шуппо, начальник курса кинологического центра органов пограничной службы Беларуси:

Начинаем обучение с приучения собаки к квадратикам с запахом человека, на которые кладем предмет. Образно говоря, вытаптываем квадратик – метр на метр, 50 на 50. Этот квадрат теперь состоит из посторонних запахов, травы и прочего, и запаха человека. На этот квадратик мы кладем какой-нибудь предмет. К примеру, зажигалку.