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Вытаптываем квадратик, кладём на него предмет. Как дрессируют собак для поиска людей. Опыт кинолога

31 мая 2020 16:39
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Новости Беларуси. Одно из направлений, которому учат животных в кинологическом центре – поиски людей. Собаки помогают найти нарушителя, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Или, скажем, просто грибников-«потеряшек». Дрессируют щенков с рождения.

Помогают находить оружие, нарушителей и пропавших грибников. Как обучают собак в кинологическом центре под Сморгонью

Вытаптываем квадратик, кладём на него предмет. Как дрессируют собак для поиска людей. Опыт кинолога-1

Вытаптываем квадратик, кладём на него предмет. Как дрессируют собак для поиска людей. Опыт кинолога-3

В 5 месяцев собака должна овладеть необходимой специальностью. А вообще, пес тренируется всю жизнь. И даже на пенсии. Да, псы тоже уходят на заслуженный отпуск – в 8 лет.

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Вытаптываем квадратик, кладём на него предмет. Как дрессируют собак для поиска людей. Опыт кинолога-6

Вытаптываем квадратик, кладём на него предмет. Как дрессируют собак для поиска людей. Опыт кинолога-8

Юрий Шуппо, начальник курса кинологического центра органов пограничной службы Беларуси:
Начинаем обучение с приучения собаки к квадратикам с запахом человека, на которые кладем предмет. Образно говоря, вытаптываем квадратик – метр на метр, 50 на 50. Этот квадрат теперь состоит из посторонних запахов, травы и прочего, и запаха человека. На этот квадратик мы кладем какой-нибудь предмет. К примеру, зажигалку.

Вытаптываем квадратик, кладём на него предмет. Как дрессируют собак для поиска людей. Опыт кинолога-11

Вытаптываем квадратик, кладём на него предмет. Как дрессируют собак для поиска людей. Опыт кинолога-13

Собака, видя предмет, унюхивая его, подбегает к предмету. За то, что она подбежала к предмету, принюхалась, кинолог делает щелчок и поощряет щенка лакомством. Необходимо, чтобы 60-80 квадратиков каждая собачка отработала на протяжении 2-3 недель.

# Государственная граница Беларуси # общество # Дмитрий Боярович # Юрий Шуппо # Фотофакт

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