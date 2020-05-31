Помогают находить оружие, нарушителей и пропавших грибников. Как обучают собак в кинологическом центре под Сморгонью

Новости Беларуси. Северо-запад Беларуси. Пригород Сморгони. В этом месте, в 25 километрах от границы с Литвой, дислоцируется едва ли не самое милое (но когда нужно – суровое) отделение пограничной службы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
В кинологическом центре живут и обучаются 120 четырехлапых помощников.
Знакомьтесь, это – Умида. На счету трехлетней собаки – найденные пистолеты и патроны. Сейчас ее задача – найти закладку с тротилом. На это уходит буквально 20 секунд. Фиксируя находку, пес замирает, тем самым показывая – дело сделано!
Алена Гутор, старший инспектор отделения кинологического центра органов пограничной службы Беларуси:
Мы приучаем собаку к запаху. Все это происходит в игровой форме, через лакомство. Мы учим идентифицировать запах, и потом собака, находя этот запах, получает то, что она заслужила – свою зарплату.