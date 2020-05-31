Помогают находить оружие, нарушителей и пропавших грибников. Как обучают собак в кинологическом центре под Сморгонью

Новости Беларуси. Северо-запад Беларуси. Пригород Сморгони. В этом месте, в 25 километрах от границы с Литвой, дислоцируется едва ли не самое милое (но когда нужно – суровое) отделение пограничной службы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В кинологическом центре живут и обучаются 120 четырехлапых помощников.

Знакомьтесь, это – Умида. На счету трехлетней собаки – найденные пистолеты и патроны. Сейчас ее задача – найти закладку с тротилом. На это уходит буквально 20 секунд. Фиксируя находку, пес замирает, тем самым показывая – дело сделано!