Они охраняют госграницу страны. Рассказываем о работе белорусских пограничников

Новости Беларуси. Их служба и опасна, и трудна. На неделе белорусские пограничники отметили профессиональный праздник, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
«Всегда буду отмечать, даже когда уйду в отставку». Как празднуют День пограничника в Беларуси?
В 2020 году в условиях пандемии границы по всему миру в буквальном смысле оказались на замке. А от пограничных служб в этой непростой обстановке потребовалось принятие во многом беспрецедентных мер. Не остались в стороне и наши защитники рубежей. Фактически именно они стали первым заслоном на пути коронавируса.
Есть у наших защитников рубежей вот такие четвероногие помощники. Кстати, на днях в Финляндии заявили, что собаки с точностью медицинского теста могут распознавать больных COVID-19 по запаху. Чем не новый функционал для пограничных овчарок?
Репортаж Дмитрия Бояровича.
В Беларуси 11 погранотрядов и групп. Все они обеспечивают безопасность рубежей. А это более 3,5 тысяч километров. В 2019 году в стране оборудовали 60 новых рубежей охраны, причем по последнему слову техники. За 2019-й пограничники пресекли 20 каналов незаконной миграции, и 18 – контрабанды наркотиков.
Пограничной службе Беларуси исполнилось 102 года. Она прошла долгий путь развития. Но неизменным всегда оставалось и остается одно – надежная охрана каждого метра рубежей.