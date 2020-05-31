Они охраняют госграницу страны. Рассказываем о работе белорусских пограничников

Новости Беларуси. Их служба и опасна, и трудна. На неделе белорусские пограничники отметили профессиональный праздник, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Всегда буду отмечать, даже когда уйду в отставку». Как празднуют День пограничника в Беларуси?

В 2020 году в условиях пандемии границы по всему миру в буквальном смысле оказались на замке. А от пограничных служб в этой непростой обстановке потребовалось принятие во многом беспрецедентных мер. Не остались в стороне и наши защитники рубежей. Фактически именно они стали первым заслоном на пути коронавируса.