Как обученные собаки ищут людей в лесу? Проводим эксперимент и проверяем, можно ли запутать пса

Как они ищут людей в лесу? Проводим эксперимент.

Новости Беларуси. Одно из направлений, которому учат животных – поиски людей. Собаки помогают найти нарушителя, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Дмитрий Боярович, корреспондент: Сейчас проведем эксперимент. Попробуем найти в лесу человека, потенциального нелегала. Якобы он убегает, пересек границу. В качестве нелегала у нас будет Дмитрий, сотрудник пограничной группы. Посмотрим, что из этого получится.

Дмитрий спрятался в 100 метрах от собаки. Причем шел на обозначенное место виляя, крюками. Это, казалось бы, должно было запутать пса. Но не тут-то было. Овчарка находит объект.

Кстати, интересен и способ конвоирования задержанного: четырехлапый помощник идет между ног у человека.