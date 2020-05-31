Как обученные собаки ищут людей в лесу? Проводим эксперимент и проверяем, можно ли запутать пса

Новости Беларуси. Одно из направлений, которому учат животных – поиски людей. Собаки помогают найти нарушителя, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Как они ищут людей в лесу? Проводим эксперимент.
Новости Беларуси. Одно из направлений, которому учат животных – поиски людей. Собаки помогают найти нарушителя, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Как они ищут людей в лесу? Проводим эксперимент.
Дмитрий Боярович, корреспондент:
Сейчас проведем эксперимент. Попробуем найти в лесу человека, потенциального нелегала. Якобы он убегает, пересек границу. В качестве нелегала у нас будет Дмитрий, сотрудник пограничной группы. Посмотрим, что из этого получится.
Дмитрий спрятался в 100 метрах от собаки. Причем шел на обозначенное место виляя, крюками. Это, казалось бы, должно было запутать пса. Но не тут-то было. Овчарка находит объект.
Кстати, интересен и способ конвоирования задержанного: четырехлапый помощник идет между ног у человека.
– В такие моменты бежать от собаки не хочется.
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