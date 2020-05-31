Меры безопасности, места, цены на путёвки и восстановление после коронавируса. Как будут работать белорусские санатории летом 2020 года?

Новости Беларуси. Стоит присмотреться к отдыху в белорусских здравницах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. После паузы здесь вновь предлагают санаторно-курортное лечение. Как провести лето с пользой для здоровья и без ущерба для кошелька рассказал Геннадий Болбатовский – руководитель Республиканского центра по оздоровлению. Санатории, которые сегодня работают, работают с минимальной загрузкой – чуть более 10 % Юлия Огнева, СТВ:

Как работают сейчас, в таких эпидемиологических условиях, белорусские здравницы?

Геннадий Болбатовский, директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:

Сейчас система работает в режиме ожидания. Можно сказать, в ожидании летнего оздоровительного сезона. Мы ограничили с 1 мая направление всех категорий граждан в санатории по путевкам республиканского центра. Поэтому большинство санаториев были вынуждены не работать из-за отсутствия загрузки. Поэтому те санатории, которые сегодня работают, работают с минимальной загрузкой – чуть более 10 %. Юлия Огнева:

Сколько таких санаториев? Геннадий Болбатовский:

Это около 40 санаториев, которые не закрывались. У нас всего 105 санаториев. По итогам первого квартала, несмотря на ситуацию окружающую, система санаторно-курортного лечения сработала с положительным результатом как по свободной реализации, так и по экспорту услуг. Поэтому ничего критического, в том числе с экономической точки зрения, не произошло. В ближайшем будущем мы начнем направление людей на санаторно-курортное лечение.

Большинство санаториев начнут работать с 1 июня Юлия Огнева:

Когда уже? Дата есть? Геннадий Болбатовский:

Большинство санаториев начнут работать с 1 июня (у которых есть забронированные путевки, есть свободная реализация). По путевкам Республиканского центра принято решение с 15 июня начать, потому что ситуация позволяет. Юлия Огнева:

Сколько человек вы планируете оздоровить за счет средств бюджета и Фонда государственного социального страхования? Геннадий Болбатовский:

Я думаю, что мы выйдем на цифру около 700 тысяч. Юлия Огнева:

Львиная доля из этих 700 тысяч приходится на деток. Скажите, видите ли вы востребованность даже в нынешней ситуации такого детского летнего отдыха? Геннадий Болбатовский:

Мы видим востребованность. Я думаю, что мы и дальше будем это отмечать. Сегодня всех желающих и нуждающихся в летнем оздоровлении детей мы обеспечим, чтобы они реализовали свое право.

Приоритет, на который сегодня будет направлена вся деятельность – обеспечение безопасности детей Юлия Огнева:

Не боятся родители отправлять детей? Геннадий Болбатовский:

Страх уходит, наверное. Юлия Огнева:

Мне кажется, что не лишним все равно будет убедить в том, что наши лагеря и санатории безопасны. Геннадий Болбатовский:

Безусловно. Это приоритет, на который сегодня будет направлена вся деятельность в период летней оздоровительной кампании – по обеспечению безопасности детей. Будет увеличена продолжительность профильных круглосуточных лагерей до 15 суток. Соответственно, пропорционально будет увеличен размер дотаций, чтобы увеличение цены не легло на плечи родителей. В отборе персонала принципиальные будут, конечно, изменения. Помимо справок о том, что здоровы и отсутствие контактов, необходимо будет еще получать справку об отсутствии контактов с инфекционными больными по COVID и отсутствие контактов с контактами первого уровня. Будет проводиться режим самоизоляции на протяжении пяти суток для персонала лагерей, который будет работать непосредственно с детьми.

Будет введена обязательная дезинфекция, увеличено количество обработок. Масочно-перчаточный режим для персонала пищеблоков, официантов, врачебного персонала. Ну и, конечно же, на медработников дополнительная будет нагрузка, потому что ежедневно нужно будет термометрию проводить и по крайней мере осмотр о состоянии здоровья детей и работников нужно будет постоянно проводить. У нас больше половины санаториев имеют в наличии профиль лечения «органы дыхания» Юлия Огнева:

Достаточно много запросов сейчас, в том числе от наших соседей о том, будет ли предоставляться в белорусских здравницах реабилитация для переболевших коронавирусной инфекцией. Геннадий Болбатовский:

Очень актуальный вопрос не только для иностранных граждан, я думаю, что он будет актуальный и для нас. Действительно, у нас больше половины санаториев имеют в наличии профиль лечения «органы дыхания». Безусловно, мы будем принимать этот контингент. Некоторые санатории даже целенаправленно будут позиционировать. Сейчас идет закупка дополнительного оборудования именно для лечения и восстановления этого контингента.

Юлия Огнева:

А где можно будет эту информацию получить? Какова вообще процедура? Геннадий Болбатовский:

Информацию можно будет получить на сайтах санаториев или на информационном портале sanatorii.by.

Юлия Огнева:

Вопрос, который, наверное, волнует абсолютно всех – стоимость путевок. Расскажите, будут ли изменения по сравнению с прошлым годом. В условиях снижения спроса санатории предусматривают систему скидок Геннадий Болбатовский:

Конечно же, будут, потому что сегодня санатории работают в рыночных условиях. В условиях снижения спроса санатории, конечно же, предусматривают систему скидок. Уже сегодня реализация путевок идет по цене ниже стоимости путевок даже первого квартала. То есть по итогам работы за первый квартал средняя стоимость путевки – стандартный двухместный номер – составляла у нас чуть больше 58 рублей. Сегодня путевки продаются, в том числе на летний период, по средней стоимости около 50 рублей.