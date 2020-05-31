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«Слегка больновато». Проверяем, можно ли убежать от собаки-«кусачки» и спасает ли от укусов защитная одежда

31 мая 2020 16:49
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Новости Беларуси. Собаки-«кусачки» – так по-простому называют псов, которые обучены не искать, а задерживать нарушителей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Проверим, есть ли у нарушителя шанс убежать от такой собаки.

«Слегка больновато». Проверяем, можно ли убежать от собаки-«кусачки» и спасает ли от укусов защитная одежда-1

«Слегка больновато». Проверяем, можно ли убежать от собаки-«кусачки» и спасает ли от укусов защитная одежда-3

Дмитрий Боярович, корреспондент:
Для этого облачаюсь в защитную одежду. Скажите, она полностью защищает меня от укуса собаки?

– Да.

«Слегка больновато». Проверяем, можно ли убежать от собаки-«кусачки» и спасает ли от укусов защитная одежда-6

Дмитрий Боярович:
То есть мест, которые собака может прокусить на моем теле, не останется?

– Нет, не останется.

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Дмитрий Боярович:
Я не играл в хоккей, но чувствую себя вратарем хоккейным. Весит примерно килограммов 10-15.

Моя задача – бежать на инструктора и, увидев служебную собаку, испугаться и броситься прочь. Поверьте: и испугался, и бросился прочь. И даже открыл в себе новый, доселе неслыханный сверхвысокий диапазон голоса. 

«Слегка больновато». Проверяем, можно ли убежать от собаки-«кусачки» и спасает ли от укусов защитная одежда-9

«Слегка больновато». Проверяем, можно ли убежать от собаки-«кусачки» и спасает ли от укусов защитная одежда-11

«Слегка больновато». Проверяем, можно ли убежать от собаки-«кусачки» и спасает ли от укусов защитная одежда-13

Я бы не смог абсолютно ничего сделать против нее. Если даже через эту одежду ощущается и слегка больновато, то могу представить, что ощущает реальный нарушитель границы. Это будет больно!

«Слегка больновато». Проверяем, можно ли убежать от собаки-«кусачки» и спасает ли от укусов защитная одежда-16

«Слегка больновато». Проверяем, можно ли убежать от собаки-«кусачки» и спасает ли от укусов защитная одежда-18

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# Государственная граница Беларуси # общество # Дмитрий Боярович # Фотофакт

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