«Слегка больновато». Проверяем, можно ли убежать от собаки-«кусачки» и спасает ли от укусов защитная одежда

Новости Беларуси. Собаки-«кусачки» – так по-простому называют псов, которые обучены не искать, а задерживать нарушителей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Проверим, есть ли у нарушителя шанс убежать от такой собаки.
Новости Беларуси. Собаки-«кусачки» – так по-простому называют псов, которые обучены не искать, а задерживать нарушителей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Проверим, есть ли у нарушителя шанс убежать от такой собаки.
Дмитрий Боярович, корреспондент:
Для этого облачаюсь в защитную одежду. Скажите, она полностью защищает меня от укуса собаки?
– Да.
Дмитрий Боярович:
То есть мест, которые собака может прокусить на моем теле, не останется?
– Нет, не останется.
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Дмитрий Боярович:
Я не играл в хоккей, но чувствую себя вратарем хоккейным. Весит примерно килограммов 10-15.
Моя задача – бежать на инструктора и, увидев служебную собаку, испугаться и броситься прочь. Поверьте: и испугался, и бросился прочь. И даже открыл в себе новый, доселе неслыханный сверхвысокий диапазон голоса.
Я бы не смог абсолютно ничего сделать против нее. Если даже через эту одежду ощущается и слегка больновато, то могу представить, что ощущает реальный нарушитель границы. Это будет больно!
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