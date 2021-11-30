Высыпано 1300 тонн противогололёдных материалов. Как дороги Минска ночью готовили к приходу циклона «Бенедикт»?

Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности. Белорусские синоптики предупреждают о сложных погодных условиях. «Бенедикт» накрыл Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Циклон хоть и южный, но именно он принес сильный дождь, штормовой ветер, гололед и снег. Погода сегодня, 30 ноября, бьет рекорды, календарные точно. В последний день осени наступила зима. Справляются ли коммунальные службы? Сколько будет гостить циклон в Беларуси?

Прогноз у синоптиков узнала Полина Королева.

Чтобы избежать заторов на дорогах, а также травм, все необходимое делают и коммунальные службы. На дороги столицы уже с ночи вывели 300 единиц техники.