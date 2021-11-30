Высыпано 1300 тонн противогололёдных материалов. Как дороги Минска ночью готовили к приходу циклона «Бенедикт»?
Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности. Белорусские синоптики предупреждают о сложных погодных условиях. «Бенедикт» накрыл Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Циклон хоть и южный, но именно он принес сильный дождь, штормовой ветер, гололед и снег. Погода сегодня, 30 ноября, бьет рекорды, календарные точно. В последний день осени наступила зима. Справляются ли коммунальные службы? Сколько будет гостить циклон в Беларуси?
Прогноз у синоптиков узнала Полина Королева.
Чтобы избежать заторов на дорогах, а также травм, все необходимое делают и коммунальные службы. На дороги столицы уже с ночи вывели 300 единиц техники.
Владимир Латушкин, заместитель генерального директора «Горремавтодора»:
Службы были готовы к предстоящему циклону, потому что он везде анонсировался. Мы уже в ночную смену вывели дополнительное количество техники. Сегодня ночью работало 300 единиц техники. Неудобства создавал именно ветер, потому что, в принципе, погода по остальному обычная, зимняя погода. Единственно, что у нас были участки улиц, которые переметались, которые подмерзали больше обычного, то есть приходилось где-то работу повторять. Сейчас уже дорабатываем пешеходные связи и тротуары. Предыдущей ночью на борьбу с землескользкостью было высыпано 1 300 где-то тонн противогололедных материалов. В принципе, уже покрытие напитало, и такого мгновенного прямо образования гололеда не будет.
«Уже по второму кругу очищали». Какая сейчас погода в Витебске и как циклон повлиял на службы по уборке, читайте здесь.
Полина Королева, корреспондент:
Утром метель практически сбивала с ног. Сейчас остался только сильный ветер, но на открытых пространствах пробирает до костей. К вечеру к коктейлю добавится еще и гололед. И устоять на ногах будет практически невозможно. Но уже очевидно, что осень свое отыграла и сегодня наступила зима.
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