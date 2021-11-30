«Плавность движения и низкая скорость». Что ещё рекомендуют водителям в плохую погоду

Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности. Белорусские синоптики предупреждают о сложных погодных условиях. «Бенедикт» накрыл Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Циклон хоть и южный, но именно он принес сильный дождь, штормовй ветер, гололед и снег. Погода сегодня, 30 ноября, бьет рекорды, календарные точно. В последний день осени наступила зима. Справляются ли коммунальные службы? Сколько будет гостить циклон в Беларуси?

Вторгся в столицу «Бенедикт» сильным ветром, до 15 метров в секунду. Видимость ухудшилась до 500 метров, на дорогах гололедица. Среди распространенных сценариев этого дня – травмы и дорожные происшествия.