«Плавность движения и низкая скорость». Что ещё рекомендуют водителям в плохую погоду
Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности. Белорусские синоптики предупреждают о сложных погодных условиях. «Бенедикт» накрыл Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Циклон хоть и южный, но именно он принес сильный дождь, штормовй ветер, гололед и снег. Погода сегодня, 30 ноября, бьет рекорды, календарные точно. В последний день осени наступила зима. Справляются ли коммунальные службы? Сколько будет гостить циклон в Беларуси?
Вторгся в столицу «Бенедикт» сильным ветром, до 15 метров в секунду. Видимость ухудшилась до 500 метров, на дорогах гололедица. Среди распространенных сценариев этого дня – травмы и дорожные происшествия.
Анна Банадык, старший инспектор по особым поручениям ГУГАИ МВД Беларуси:
Первый снег и гололедица ежегодно сопровождаются увеличением количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах. И текущий год не стал исключением. Во время гололедицы уменьшается сцепление колес с дорогой. Соответственно, в разы увеличивается тормозной путь автомобиля. Естественно, любые резкие изменения скорости либо направления движения приводят к заносу с непоправимыми и непредсказуемыми последствиями. В связи с этим рекомендуются водителям, это самое главное, плавность движения и низкая скорость.
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