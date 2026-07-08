Новости по тегу #Владимир Латушкин

Он соединит два района – Фрунзенский и Центральный – и станет первым звеном третьего внутреннего городского кольца.
Подъездная трасса соединит улицу Бабушкина в крупном промышленном и логистическом узле. Большегрузы смогут попадать в Калядичи, не заезжая на Минскую кольцевую автодорогу. Протяженность участка составит более 6 километров. Пропускная способность – до 2,5 тысяч машин в час.
Важную роль играет технологическая последовательность, входной контроль материалов и операционный контроль на стадии строительства.
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