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Новости по тегу #Владимир Латушкин

Кухарев проинспектировал строительство путепровода в Каменной Горке
08 июля 2026 18:05

Кухарев проинспектировал строительство путепровода в Каменной Горке

Под Минском планируют построить подъездную дорогу к промузлу Колядичи к концу 2026 года
23 марта 2026 19:11

Под Минском планируют построить подъездную дорогу к промузлу Колядичи к концу 2026 года

Какие технологии используются при строительстве инженерных сетей – узнали у эксперта
11 августа 2025 15:20

Какие технологии используются при строительстве инженерных сетей – узнали у эксперта

Минск переведут на водоснабжение из подземных источников к концу 2024-го – Мингорисполком
22 января 2024 17:43

Минск переведут на водоснабжение из подземных источников к концу 2024-го – Мингорисполком

Без вреда для природы и в кратчайшие сроки. Рассказываем, как Минск переводят на артезианские источники
17 августа 2023 14:38

Без вреда для природы и в кратчайшие сроки. Рассказываем, как Минск переводят на артезианские источники

Корзун: «Профессионалы своего дела». Управлению дорожно-мостового строительства Мингорисполкома 50 лет!
03 августа 2023 17:34

Корзун: «Профессионалы своего дела». Управлению дорожно-мостового строительства Мингорисполкома 50 лет!

В Минтранс рассказали, какие цементобетонные дороги в Беларуси отремонтируют за 2023-й
09 апреля 2023 19:44

В Минтранс рассказали, какие цементобетонные дороги в Беларуси отремонтируют за 2023-й

Почему нельзя все дороги Беларуси закатать в бетон? Разбираемся в плюсах и минусах покрытия
09 апреля 2023 19:42

Почему нельзя все дороги Беларуси закатать в бетон? Разбираемся в плюсах и минусах покрытия

«Работают люди не бесплатно». Более 100 бойцов студотрядов будут помогать минским дорожникам
20 марта 2023 14:59

«Работают люди не бесплатно». Более 100 бойцов студотрядов будут помогать минским дорожникам

«Убиваются все машины». Как весенние ямы испытывают подвеску на прочность
03 апреля 2022 18:08

«Убиваются все машины». Как весенние ямы испытывают подвеску на прочность

Откуда такие цифры? Узнали, сколько стоит ремонт дорог республиканского значения
03 апреля 2022 18:08

Откуда такие цифры? Узнали, сколько стоит ремонт дорог республиканского значения

«Подписана концепция по реконструкции дороги». Где в Беларуси появится автобан?
03 апреля 2022 18:07

«Подписана концепция по реконструкции дороги». Где в Беларуси появится автобан?