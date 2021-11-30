Сотрудники ДПС проверят автомобили на наличие зимних шин. Что будет тем, кто ещё ездит на летней

Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности. Белорусские синоптики предупреждают о сложных погодных условиях. «Бенедикт» накрыл Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Циклон хоть и южный, но именно он принес сильный дождь, штормовой ветер, гололед и снег. Погода сегодня, 30 ноября, бьет рекорды, календарные точно. В последний день осени наступила зима. Справляются ли коммунальные службы? Сколько будет гостить циклон в Беларуси?

В связи с непогодой неприятности возникли и на трассах. ГАИ фиксирует всплеск ДТП. На дороге Липель – Полоцк водитель маршрутки не справился с управлением и съехал в кювет.

Из шести пассажиров помощь понадобилась двум. Как отмечают в ГАИ, в такую погоду самые опасные участки дороги – продуваемые зоны трасс и мосты. С 1 декабря водителей, которые не сменили резину на зимнюю, будут штрафовать. «Плавность движения и низкая скорость». Что еще рекомендуют водителям во время циклона «Бенедикт», читайте здесь.