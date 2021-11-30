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Сотрудники ДПС проверят автомобили на наличие зимних шин. Что будет тем, кто ещё ездит на летней

30 ноября 2021 20:39
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Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности. Белорусские синоптики предупреждают о сложных погодных условиях. «Бенедикт» накрыл Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудники ДПС проверят автомобили на наличие зимних шин. Что будет тем, кто ещё ездит на летней -1

Циклон хоть и южный, но именно он принес сильный дождь, штормовой ветер, гололед и снег. Погода сегодня, 30 ноября, бьет рекорды, календарные точно. В последний день осени наступила зима. Справляются ли коммунальные службы? Сколько будет гостить циклон в Беларуси?

Сотрудники ДПС проверят автомобили на наличие зимних шин. Что будет тем, кто ещё ездит на летней -4

В связи с непогодой неприятности возникли и на трассах. ГАИ фиксирует всплеск ДТП. На дороге Липель – Полоцк водитель маршрутки не справился с управлением и съехал в кювет.  

Сотрудники ДПС проверят автомобили на наличие зимних шин. Что будет тем, кто ещё ездит на летней -7

Из шести пассажиров помощь понадобилась двум. Как отмечают в ГАИ, в такую погоду самые опасные участки дороги – продуваемые зоны трасс и мосты. С 1 декабря водителей, которые не сменили резину на зимнюю, будут штрафовать. 

«Плавность движения и низкая скорость». Что еще рекомендуют водителям во время циклона «Бенедикт», читайте здесь.    

Сотрудники ДПС проверят автомобили на наличие зимних шин. Что будет тем, кто ещё ездит на летней -10

Анна Банадык, старший инспектор по особым поручениям ГУГАИ МВД Беларуси:  
Во время зимы транспортные средства должны быть оборудованы зимними шинами. Именно поэтому с первых дней зимы сотрудники ДПС проверят, как автомобилисты подготовились к зиме. И нарушение данных требований влечет ответственность в виде штрафа до 1 базовой. А также если такое нарушение совершено повторно в течение года, то штраф возрастает от 2 до 5 базовых величин.  

Подробнее в видеоматериале

# Автомобили # общество # Анна Банадык # Полина Королева # Василий Степанов # Владимир Латушкин # Лариса Гадалова # Фотофакт

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