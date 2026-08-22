Новости по тегу #Анна Банадык

В Госавтоинспекции призывают водителей и пассажиров пользоваться ремнями безопасности. Особенно при перевозке детей.
На фоне участившихся ДТП Госавтоинспекция усилила контроль на дорогах страны.
Наряды ДПС отрабатывают регионы с наиболее напряженной дорожной обстановкой. Задействованы сотрудники спецподразделения «Стрела».
Восстановительные работы продолжаются в 44 населенных пунктах.
В Минске и четырех областях введен спецплан «Погода».
Только за последние сутки выявлено 167 водителей-бесправников и порядка 50 автолюбителей, управляющих транспортом в состоянии алкогольного опьянения.
В период проведения профилактической акции, которая продлится по 21 февраля, пресечению нарушений правил перевозки, посадки и высадки несовершеннолетних будет уделяться особое внимание.
По 8 января 2025-го по всей стране проводится профилактическое мероприятие «Пьяному и бесправному не место на дороге!». Наряды ДПС усилены, в том числе в местах массовых гуляний.
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