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Новости по тегу #Анна Банадык

Госавтоинспекция усилила контроль на дорогах Беларуси в выходные дни
22 августа 2026 13:37

Госавтоинспекция усилила контроль на дорогах Беларуси в выходные дни

22-летний мотоциклист погиб после столкновения с КАМАЗом в Белыничском районе
08 августа 2026 11:11

22-летний мотоциклист погиб после столкновения с КАМАЗом в Белыничском районе

ГАИ усилила контроль за нетрезвыми водителями по всей стране
07 марта 2026 07:44

ГАИ усилила контроль за нетрезвыми водителями по всей стране

Из-за циклона «Улли» нарушилось электроснабжение в более чем 250 населённых пунктах – последствия устраняются
09 января 2026 06:58

Из-за циклона «Улли» нарушилось электроснабжение в более чем 250 населённых пунктах – последствия устраняются

ГАИ Беларуси перешла в усиленный режим работы из-за мощного циклона «Улли»
09 января 2026 06:01

ГАИ Беларуси перешла в усиленный режим работы из-за мощного циклона «Улли»

ГАИ проводит профилактическую акцию «Пьяному и бесправному не место на дороге!»
29 апреля 2025 10:59

ГАИ проводит профилактическую акцию «Пьяному и бесправному не место на дороге!»

Сотрудники ГАИ запустили профилактическую акцию «Если любишь – вези безопасно»
17 февраля 2025 13:40

Сотрудники ГАИ запустили профилактическую акцию «Если любишь – вези безопасно»

ГАИ призывает водителей неуклонно соблюдать ПДД в период праздников и школьных каникул
26 декабря 2024 07:13

ГАИ призывает водителей неуклонно соблюдать ПДД в период праздников и школьных каникул

Госавтоинспекция усилила контроль на дорогах
13 апреля 2024 13:47

Госавтоинспекция усилила контроль на дорогах

В 2023-м в Беларуси уменьшилось количество ДТП и пострадавших в них людей
26 января 2024 08:58

В 2023-м в Беларуси уменьшилось количество ДТП и пострадавших в них людей

Госавтоинспекция вывела дополнительные наряды ДПС
02 января 2024 08:09

Госавтоинспекция вывела дополнительные наряды ДПС

На дорогах будет скользко. ГАИ рекомендует отказаться от резких манёвров
04 декабря 2023 08:23

На дорогах будет скользко. ГАИ рекомендует отказаться от резких манёвров