Беларусь тратит на еду беженцам больше 11 тысяч долларов в сутки

Новости Беларуси. К ситуации на белорусско-польской границе. В пункте временного размещения беженцев в транспортно-логистическом центре появился стационарный медпункт. Он будет открыт круглосуточно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впрочем, в таком же режиме работают там и наши съемочные группы.

Сергей Шуманский, корреспондент:

Завершается 23-й день для беженцев на белорусско-польской границе. Этот день, наверное, стал самым морозным за все эти три недели. Сегодня температура опускалась до минус 6 градусов. К вечеру пошел довольно сильный снег. И эти погодные условия – это для беженцев, наверное, та самая критическая ситуация, которую они не ожидали встретить здесь, потому что многие и не видели-то этого снега у себя на родине, минусовые температуры.

И сейчас им как никогда нужна поддержка в теплых вещах. Поэтому сегодня беженцам выдали дополнительную гуманитарную помощь в виде 1 000 одеял. Раздавал Красный Крест. Это была гуманитарная помощь от УВКБ ООН. Также раздавали уже традиционные продуктовые наборы. Военные привезли солдатскую кашу, горячий чай.

Сегодня появилась уже обновленная цифра. 114 тонн гуманитарной помощи за три недели было выдано беженцам, включая и еду, и теплые вещи, теплую обувь, постельные принадлежности.

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