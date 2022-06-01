«Уникальный парад цветов». Какие сюрпризы подготовили на Национальном фестивале культур в Гродно?

Родина великих ученых и знаменитых поэтов, земля, ставшая домов для тысяч представителей разных национальностей, обитель королей и замков, а сегодня и гостеприимный хозяин для всех, кто мечтает посетить уникальный праздник дружбы народов. Гродно – неизменная столица фестиваля национальных культур.

Елена Климович, начальник управления культуры Гродненского областного исполнительного комитета:

Республиканский фестиваль национальных культур впервые прошел в Гродно в 1996 году. Его основная идея – показать разнообразие культур тех национальностей, которые выбрали Беларусь своей второй родиной. Были созданы условия, чтобы они могли сохранить свои особенности, традиции, уважение со стороны белорусского народа к их культуре. А оно и проявляется в том, что есть возможность трансляции, знакомства и уважение друг к другу.

Этим летом после долгого четырехлетнего перерыва незабываемое торжество красок и света вновь открывает свои двери.

Кулинарные мастер-классы, дегустации и флешмобы, аттракционы, колор-фест и традиционное театрализованное шествие национальных диаспор «Огонь культуры» покорят сердца миллионов.

Агата Моцко, режиссер фестиваля:

Это тот фестиваль, который всегда удивляет. В этом году в шествие мы добавили такой элемент, как национальный цветок каждого народа, который идет впереди диаспоры. Это уникальный парад цветов.

Разноцветье костюмов и созвучие всех ритмов планеты познакомит с загадочной историей других народов и устроит головокружительное путешествие вокруг света. Выступать главным информационным партнером – большая честь. Гендиректор СТВ о фестивале культур в Гродно – подробности здесь.

Ирина Карпович, начальник управления культуры и народного творчества Министерства культуры Республики Беларусь:

На данном фестивале мы поддержим ту символику и традицию 2022 года, под лозунгом которого он и проходит – «Единство и память». 4 июня также пройдет праздник творчества, красоты и грации. Третий день фестиваля будет ознаменован тем, что пройдет на Августовском канале. Грандиозное выступление Президентского оркестра на одной сцене с лучшими голосами отечественной эстрады – особенность будущего гала-концентра.

Агата Моцко:

Будет премьера – гимн фестиваля. Авторы – Евгений Олейник и Анна Селук, название – «Беларусь одна на всех». По сути, в этой песне заключена главная мысль и идея этого фестиваля. Остаться равнодушным невозможно. В этом уверена и одна из участниц фестиваля, единственная в Беларуси исполнительница песен на хинди Светлана Агарвал.

Светлага Агарвал, певица:

Я выступлю с песней на индийском языке. В ней поется о том, что неважно, какого цвета у тебя кожа, самое главное – это любовь к ближним людям.