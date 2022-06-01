Какой подарок получили маленькие жители Лиозно к Международному дню защиты детей?

Новости Беларуси. В первый день лета мир отмечает главный детский праздник – Международный день защиты детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Помимо подарков и внимания сегодняшняя дата – это еще и важный повод задуматься об одной из самых острых современных проблем: как оградить детей от насилия, психологических травм, тяжелых болезней, а также как окружить заботой малышей, которые нуждаются в ней особенно.

К Международному дню защиты детей маленькие жители Лиозно получили одновременно важный и полезный для них подарок. В городском поселке открыли инклюзивную спортивно-игровую площадку. Разместили ее во дворе, где находится сразу три детских центра, для здоровых детей и малышей с особенностями развития. С удовольствием проводят время с пользой здесь все ребята.

На площадке организована адаптивная игровая зона с особым оборудованием для детей-колясочников. Сегодня в соцучреждении 10 малышей-сирот и оставшихся без попечения родителей. Еще 12 посещают коррекционный центр. Сотни малышей со всего Лиозненского района занимаются в секциях при центре детей и молодежи.

Алексей Шаренда, житель Лиозно:

Отличную построили площадку. Я занимаюсь карате. Может, она мне поможет стать сильнее и быстрее.