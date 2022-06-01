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Юные корреспонденты на СТВ. В День защиты детей пройдут спецвыпуски новостей

01 июня 2022 07:16
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Новости Беларуси. Все внимание сегодня, 1 июня, маленьким жителям планеты. Наш телеканал также не остался в стороне. В День защиты детей мы подготовили специальные выпуски новостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Юные корреспонденты на СТВ. В День защиты детей пройдут спецвыпуски новостей -1

Главными героями станут юные корреспонденты, притом самых настоящих репортажей. Они уже готовятся к съемкам. Впереди их ждут увлекательные квесты, различные игры, мастер-классы и выставка пожарной техники. Все подробности в наших эфирах в течение праздничного дня.  

# Дети # общество # Фотофакт

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