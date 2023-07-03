Выставка работ белорусских художников «Архитектурная мозаика Беларуси» представлена во Дворце Независимости

Полотна признанных мэтров и начинающих авторов запечатлели знаковые места на современной карте Беларуси. По ним можно проследить независимый путь развития страны. В экспозиции полсотни работ. В Минск их привезли из разных регионов, как из галерей, так и из личных коллекций художников. За последние десятилетия облик как больших, так и малых городов сильно изменился. То, что делается для приумножения исторического наследия, сохранения памятников и архитектурных жемчужин, и застыло на полотнах 40 авторов. На них и объекты со статусом памятников всемирного наследия, и заигравшие совершенно по-новому после реставрации монументальные посланники прошлого, которые бережно сохраняет государство.

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