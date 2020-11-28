Выставка памяти Диего Марадоны пройдёт на брестском стадионе 28 ноября

Новости Беларуси. Выставка памяти легендарного футболиста Диего Марадоны пройдет 28 ноября на стадионе «Брестский». Ее организуют в день матча брестского «Динамо» и гродненского клуба «Неман», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Выставка памяти легендарного футболиста Диего Марадоны пройдет 28 ноября на стадионе «Брестский». Ее организуют в день матча брестского «Динамо» и гродненского клуба «Неман», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В фан-зоне будут размещены альбомы с фотографиями и вырезками из изданий, посвященных карьере Марадоны, футболки аргентинской сборной, сувениры с чемпионатов мира и другие эксклюзивные экспонаты из частной коллекции (подробнее здесь).
Звезда мирового футбола Диего Марадона весной 2018-го стал почетным главой брестского футбольного клуба «Динамо», а в июле того же года посетил один из матчей белорусского чемпионата в Бресте.
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