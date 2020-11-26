В Бресте пройдёт выставка памяти Диего Марадоны. Какие эксклюзивные экспонаты там покажут?

Новости Беларуси. В Бресте память Диего Марадоны почтут выставкой. Она состоится 28 ноября во время матча между местным «Динамо» и «Неманом», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Выставку в память о легендарном аргентинском футболисте организуют в фанзоне.

Памятную экспозицию при поддержке клуба «Динамо-Брест» предоставит коллекционер Георгий Дорбуашвили. Так, все желающие смогут увидеть более 10 альбомов с фото и вырезками из разных изданий, посвященных карьере лучшего футболиста ХХ века. Также на выставке будут представлены футболки сборной Аргентины и многие другие эксклюзивные экспонаты.