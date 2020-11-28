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СК: у четырёх учеников 61-й школы обнаружен стафилококк, аналогичное заболевание подтвердилось у восьмерых работников

28 ноября 2020 11:48
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Новости Беларуси. Следственный комитет и Минздрав 28 ноября озвучили причины массового отравления детей в 61-й школе Минска. Лабораторные исследования показали, что возбудителем стал стафилококк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

СК: у четырёх учеников 61-й школы обнаружен стафилококк, аналогичное заболевание подтвердилось у восьмерых работников-1

Александр Суходольский, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
Согласно заключению санитарно-эпидемиологической службы стало известно, что у четырех обследованных учеников был обнаружен стафилококк. Аналогичное заболевание подтвердилось у восьмерых работников, шесть из которых были задействованы при приготовлении чикен-роллов в столовой.

Заместитель государственного санитарного врача Минска рассказала, из-за чего отравились дети в 61-й школе

Уголовное дело было возбуждено 20 ноября текущего года. В настоящее время расследование продолжается, продолжается производство следственных действий, изучается необходимая документация, допрашиваются иные лица. Также исследуются записи камер видеонаблюдения, установленные в учреждении образования.

СК: у четырёх учеников 61-й школы обнаружен стафилококк, аналогичное заболевание подтвердилось у восьмерых работников-4

Контроль за питанием усилен во всех учреждениях образования Минска. Все пострадавшие на данный момент выписаны из больницы.

# Массовое отравление # общество # Александр Суходольский # Фотофакт

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